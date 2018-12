CRB : Amrani pour assurer le maintien

Le CR Belouizdad a depuis lundi dernier un nouvel entraîneur. Il s'agit d'Abdelkader Amrani qui s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec une autre saison en option en cas de résultats probants. Il a pour mission d'assurer le maintien du club, lanterne rouge de la Ligue-1 Mobilis.

L'entraîneur, champion d'Algérie en titre avec le CSC, Abdelkader Amrani, a accepté de relever le challenge que lui propose le CRB en dépit de la tâche difficile qui l’attend. Le technicien, annoncé déjà depuis quelques jours, s'est engagé officiellement avec le club phare de Laakiba, lundi passé, jusqu'à la fin de la saison avec une autre saison en option. Mais cela dépendra surtout des résultats réalisés d'ici là. «Amrani s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec option pour une autre saison. L'objectif qui lui a été assigné est d'assurer le maintien», a déclaré le directeur général du CRB, Saïd Allik.

Initialement, Abdelkader Amrani avait accepté de reprendre ses fonctions au CSC sur insistance des dirigeants, mais il fait volte face car, estime t-il, «l'entente et la confiance dans le vestiaire n'était plus de mise». Dans la foulée, il accepte l'offre du CRB et s'est déjà mis au travail.

En effet, depuis mardi dernier, le coach tlemcénien est à pied d'oeuvre en vue de corriger ce qu'il y a lieu d’être et préparer l'équipe pour la phase retour qui s'annonce compliquée. 16e au classement général à l'issue de la phase aller avec seulement 10 points, le CRB se présente aujourd'hui comme un relégable en puissance. Il faudra, en effet, un parcours de champion pour espérer le maintien. «Nous devons batailler dur pour atteindre cette objectif»", a déclaré d'emblée Amrani et d'ajouter : «Avec dix points seulement au compteur, la mission s'annonce difficile surtout si on ne parvient pas à renforcer l'effectif durant le mercato. Pour le moment, on démarre avec le groupe en place et on verra ce qui se passera dans les jours à venir. Il est clair qu'on n'a pas de temps pour tergiverser. Il faut se mettre au travail pour préparer la phase retour»,

a déclaré Amrani.Avant lui, le CRB a vu défiler, cette saison, plusieurs entraîneurs, dont certains, à l'instar de Azzedine Ait Djoudi, n'ont même pas eu le temps de débuter la saison. Depuis le départ de Cherif El Ouazzani au beau milieu de la phase aller, le Chabab a fait confiance à celui qui fut l'adjoint du premier cité, en l'occurrence Amrouche qui a essayé tant bien que mal de tenir la baraque avec les moyens du bord.

Les supporters du CRB espèrent qu'avec l'avènement de Madar et la nomination de l'expérimenté Said Allik à la tête du club, les choses iront en s'améliorant.

Amar B.