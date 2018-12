Coupe dâ€™Afrique des Clubs : Les AlgÃ©riens connaissent leurs adversaire pour les 1/16es de finale

Carton plein pour les représentants algériens dans les différentes compétitions continentales.

En effet, les quatre clubs engagés ont réussi à passer l’écueil du tour préliminaire avec brio.

Ils connaissent désormais leurs futurs adversaires pour le tour des 1/16es de finale, suite au tirage précédemment effectué au siège de la CAF au Caire. Ainsi, en Ligue des champions, le Chabab de Constantine, champion d’Algérie en titre, a hérité du Vipers Sports Club. Pour rappel, Le CSC s'est qualifié après sa victoire à Banjul devant le FC Gamtel sur le score de (1 à 0). Au match aller au stade Chahid-Hamlaoui, les camarades de Belkacemi avaient été accroché par les Gambiens (0-0). Attention tout de même à cette formation ougandaise qui s’est défait de la redoutable équipe d’Al Merreikh (Soudan). L'autre représentant algérien dans cette prestigieuse compétition africaine, la JS Saoura, sera confronté à l'Ittihad Riadi de Tanger. Un sérieux adversaire pour la formation phare de la région du Sud algérien. Le champion du Maroc en titre n’a pas eu trop de peine a écarté de son chemin le modeste team Tchadien de Sports Electricité. Cela dit, rien n’est impossible pour les camarades de Yahia Cherif, qui ont quand même acquis une certaine expérience à l’échelle continentale pour leur seconde participation en C1. La

JS Saoura qui a ramené le nul

(0-0) de Côte d'Ivoire après avoir battu haut la main le Sporting Gagnoa (2-0) à Béchar.

À souligner que les deux équipes algériennes engagées dans cette prestigieuse compétition évolueront at home à l’occasion de la première manche, prévue entre les 14 et 16 décembre. Les matches retours auront lieu entre les 24 et 26 du même mois.

En Coupe de la confédération Africaine, le Nasria affrontera le club zambien de Green Eagles, vainqueur de la formation du Swaziland Young Buffaloes, lors du tour préliminaire. Le NA Hussein Dey s’est de son qualifié aux dépends des Congolais des Diables Noirs. Les poulains du coach Lacete, auteurs d’une belle victoire au stade 5-Juillet (2-0), sont revenus de Brazzaville avec le match nul

(1-1), malgré les expulsions de Raiah et Gasmi. Par ailleurs, l’USM Bel Abbes devra faire ses preuves face au représentant nigérian d’Enugu Rangers, qui s’est qualifié en battant le club éthiopien Défense Forces, au précédant tour. Pour rappel, le team de la Mekerra a fait sensation en battant les Libériens de LISCR par le score fleuve de

(4 à 0). À Monrovia les protégés de Bouzidi, qui ont fait le voyage avec un effectif réduit de 16 joueurs seulement, se sont inclinés sur le score étriqué de

(1 à 0). À noter que les deux représentants algériens dans cette compétition se produiront hors de leurs bases à l’aller (14-16 décembre) et joueront chez eux eu retour (21-23 décembre).

Rédha M