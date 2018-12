Accidents de la route : Des consÃ©quences Ã  vie !

Comment expliquer la recrudescence des accidents de la route dans un pays où la réglementation routière est réputée pour son aspect répressif ?

L’Algérie a enregistré, lors des huit premiers mois de l’année en cours, 15.943 accidents de la route ayant fait 2.273 morts et 22.775 blessés.

Selon les statistiques fournies par le CNPSR, la tranche d’âge située entre 18 et 29 ans est fortement impliquée dans ces accidents, sachant que les titulaires de nouveaux permis (moins de 5 ans) sont responsables de la moitié des accidents enregistrés. Le facteur humain est responsable à 80% de ces accidents.

Dans ce débat sur la cause des accidents de la route, les auto-écoles sont souvent accusées de ne pas assez former les conducteurs ou d’accorder les permis de conduire trop facilement.

Or, les auto-écoles s’en lavent les mains. «Ce sont les examinateurs qui délivrent les permis de conduire et non pas les auto-écoles», souligne M. Zineddine Aoudia, président de la Fédération nationale des auto-écoles. Un avis partagé par M. Lazouni qui estime que les auto-écoles jouent seulement le rôle de formation.

Le candidat, avant d’avoir l’âge légal pour passer son permis de conduire, doit au préalable recevoir une éducation routière. Un rôle que devaient jouer les établissements scolaires.



Plus de 3.000 handicaps chaque année



En matière de statistiques, ne sont comptabilisés actuellement que les personnes décédées ou blessées à l’issue d’accidents de la route.



Quant aux personnes devenues handicapées d’une manière définitive, elles sont omises, car nécessitant un travail de suivi.

Le chiffre qui est à notre disposition et qui n’est pas du tout fiable fait état de plus de 3.000 handicaps chaque année, un chiffre effrayant qui plane sur chacun de nos déplacements. Sur son lit d’hôpital au service traumatologie orthopédique de Douera, Abdou nous raconte : «Je suis resté un mois dans le coma et aujourd’hui je suis tétraplégique. J'ai récupéré mes bras mais pas totalement mes mains, et j'ai totalement perdu l’usage de mes deux jambes. J’ai compris que la rééducation ne signifie pas la guérison. En fait, on réapprend à vivre mais... en fauteuil !» Il nous montre les traces de son accident. Un corps traumatisé…

« On peut tout perdre en très peu de temps», nous dit-il la gorge nouée. Il n’y a aucune prise en charge psychologique, aucun accompagnement administratif et un manque flagrant d’écoute et d’orientation pour ces victimes de la route.

La vie de ces accidentés ressemble au parcours du combattant car il est très difficile pour eux de s’en sortir socialement et financièrement, parce qu’ils ne sont pas indemnisés juste après l’accident, mais après des mois de souffrances et de lutte. l’Etat ne leur donne que des sommes très symboliques qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins.

«La prise en charge d’un handicapé est très difficile, car il y a un manque de centres de rééducation fonctionnelle», dira Mme Saliha, militante dans une association d’accompagnement des victimes de la route.

Par ailleurs, le CNPSR indique que 392 enfants âgés de moins de 14 ans sont décédés et 5.189 autres blessés durant la période allant de septembre 2017 à juin 2018, ajoutant que «la plupart des victimes ont été déplorées sur les chemins des différents établissements éducatifs».



F. L.





M. Mohamed Lazouni, président de l’association «Tarik Essalama»

«Les textes de loi existent, mais leur application fait défaut»

Ancien animateur de la fameuse émission «Tarik Essalama», Mohamed Lazouni, spécialiste, formateur et consultant en sécurité routière, nous dresse un constat et établit ses analyses par rapport à la prévention routière, aux accidents de la circulation et au code de la route



Les statistiques macabres des accidents de la circulation continuent de susciter des interrogations sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour diminuer le nombre de ces accidents sur nos routes. Qu’est-ce qui manque d’être fait, selon vous, pour freiner ces drames ?



« Il faut reconnaître tout de même que les accidents de la route enregistrent une baisse ces dernières années, mais c’est vrai qu’un mort de plus est un mort en trop. Je dirais que le phénomène a besoin d’approches et de visions qui ne doivent pas s’accommoder de bricolage ou de laisser place au fatalisme pour obtenir les résultats escomptés. Je crois à la sensibilisation, mais pas à la sanction qui n’est pas toujours efficace. Parce que si j’arrive à convaincre une personne, celle-ci peut, à son tour, être un vecteur de sensibilisation. Les mesures dissuasives contre les chauffards, une fois validées, ne garantissent pas un changement effectif de la situation sur nos routes. Ce n’est pas le durcissement des textes qui résoudra le problème. La difficulté est dans l’application et la sensibilisation. Le gouvernement a opté pour un niveau supérieur de sanctions, avec un contrôle beaucoup plus sévère concernant les dépassements sur les routes. A-t-on organisé des débats et des tables rondes pour expliquer la loi aux citoyens ? Les textes de loi ont toujours existé mais ce qui fait défaut, c’est leur application effective. Et c’est au tribunal de faire suivre les infractions et non à une commission. J’appelle donc à une application urgente des textes de lois lesquels souffrent de manière chronique d'un manque de suivi sur le terrain».

Vous déplorez l’absence de la culture de conduite, l’absence de signalisation routière, l’absence du module de la sécurité routière dans l’enseignement scolaire, l’absence d’un test psychologique pour les conducteurs poids-lourds …Autant de carences qui peuvent être des causes de la multiplication des accidents ?

« Justement, à travers votre journal, j’interpelle, encore une fois, le ministère de l’Éducation nationale qui, depuis 1987, à travers l’article 21 de la loi 87/09, stipule l’introduction de la sécurité routière dans l’enseignement scolaire. Des années après, ça n’a jamais été appliqué et on est encore à l'initiation sur la conduite à tenir sur la route. Dans d’autres pays, l’éducation routière est enseignée comme matière de base dans les écoles. En France, l’enseignement de la sécurité routière fait l'objet d'un cursus complet, et l’élève dispose d’une attestation et d’un brevet de sécurité routière. Avant de passer son permis, le futur conducteur a déjà reçu une éducation. Le risque routier constitue la première cause de mortalité chez les jeunes. Il est donc important d'inscrire l'acquisition de connaissances et de compétences réfléchies face aux dangers de la route dans une continuité pédagogique de l'école maternelle à la fin du lycée car le milieu scolaire est le lieu propice à une prise de conscience citoyenne.



Vous remettez en cause le contrôle technique des véhicules qui, selon vous, n’a rien réglé en matière de vétusté des véhicules en circulation. le système de ce contrôle est-il à revoir ?



« Je tiens à vous faire savoir que j’ai fait une formation en Allemagne où j’ai vu comment le contrôle technique est fait chez eux. Chez nous, vous passez dans n’importe quelle station de contrôle technique, vous allez constater que le gérant privé de celle-ci est avant tout souple et tolérant, et ce, pour gagner de l’argent et, en même temps, garder sa clientèle et récupérer son investissement qui s’élève à plus de deux milliards de centimes. Aujourd’hui, je ne vois pas pourquoi l’Entreprise nationale de contrôle technique automobile (Enacta) forme les contrôleurs techniques qu’elle emploie. Elle est dans ce cas précis juge et partie, et je trouve que c’est illégal. En Allemagne, le conducteur doit alterner entre une agence de contrôle technique chez le secteur public et une autre chez le privé. En Allemagne toujours, il y a ceux qui sont recalés pour un témoin d’allumage des phares au niveau du tableau de bord, un autre pour le système de froid à l’intérieur du véhicule. C’est dire que chez eux, il y a un véritable contrôle technique ».



Malgré les grands espoirs de l’Etat quant à la mise en application du permis à points pour responsabiliser encore plus le conducteur, plusieurs observateurs restent sceptiques. Vous en faites partie ?



« Nous souscrivons à 200% au permis à point. Mais la question que je me pose, c’est Qui va retirer le point ? ailleurs, le point n’est retiré qu’après un jugement définitif et pas immédiatement après une infraction. Je considère que le permis à points, tel qu’il est conçu aujourd’hui, est loin d’être applicable, pour la simple raison qu’il n’existe pas actuellement une instance de justice pour trancher les litiges. C’est tout simplement l’équivalent d’un casier judiciaire. pour que le point soit retiré, il faut que l’affaire passe en justice et que le magistrat décide de sa soustraction. C’est arbitraire et unilatéral de faire enlever des points par une instance autre que le juge. pour cela, je souhaite le retour des tribunaux de simple police. Si on veut vraiment que ce système, qui a fait ses preuves dans bon nombre de pays en Europe, notamment en Allemagne, réussisse en Algérie, il faut absolument mettre en place tout un système informatisé où l’intervention humaine n’a pas lieu d’être. Sinon, nous serons face à des traitements de complaisance et à l’attitude subjective des agents chargés du retrait des points. D’un autre côté, ma crainte est de voir le projet engagé dans la précipitation. Il y a une procédure à respecter pour faire connaître ce projet et le réussir. Tout d’abord, les policiers et les gendarmes doivent suivre des stages, car ils sont les premiers à être sur le terrain pour appliquer l’opération. Si on interroge ces derniers, connaissent-ils vraiment la procédure de retrait et autres ? Il faudra donc organiser des séminaires pour ces agents. Il y a lieu aussi de tenir des tables rondes grand public pour expliquer la procédure aux citoyens. Le permis est un capital de points et une liste d’infractions que le conducteur ne doit pas commettre sous peine de perdre des points.

Ce genre de permis a l’avantage de responsabiliser le conducteur qui a un capital de points à gérer. Mais comme je l’ai expliqué, il y a lieu d’être pédagogue pour réussir l’opération. Il y a donc la pédagogie, mais aussi la prévention. En Allemagne et en France, par exemple, qui sont précurseurs, si le conducteur ne commet pas d’infraction sur une période de 2 ou 3 ans, il peut récupérer ses points perdus. Il faudra penser à installer un système informatique, comme l’ont fait ces deux pays, le premier après la Seconde guerre mondiale, et le deuxième à partir des années 1980…

Chez nous, on parle depuis des années du «fichier national» pour le contrôle et le suivi des «accidents». Mais on ne le voit pas venir. Aujourd’hui, des gens, qui se font retirer leurs permis dans un endroit du pays, peuvent obtenir un duplicata dans un autre… Les administrations n’ont pas les moyens de débusquer de telles infractions. Il y a lieu de s’interroger : qui va retirer les points ? Le PV est rédigé par un agent, mais après ? Je continue d’appeler à la mise en place d’un tribunal de simple police qui doit rendre un jugement sur le retrait des points. C’est le cas en France où il n’y a pas de retrait sans un jugement définitif. Il y a 535 daïras, et on peut installer autant de tribunaux de simple police, qui permettront de recruter jusqu’à 10.000 licenciés en droit, et auront à s’autofinancer… Tout cela permettra de crédibiliser l’opération aux yeux des citoyens.

Propos recueillis par F. L.



M. Ahmed Nait el Hocine, DG du Centre National de Prévention et la Sécurité Routière

«Les réponses apportées à ce fléau sont parcellaires»

L’Algérie a enregistré, lors des huit premiers mois de l’année en cours, 15.943 accidents de la route ayant fait 2.273 morts et 22.775 blessés. des chiffres glaçants et tous les efforts déployés jusque-là dans ce registre se sont avérés presque vains, pourquoi selon vous ?



« Il convient tout d’abord de souligner que ce constat est quelque peu sévère, du fait que les chiffres de la sécurité routière sont en nette amélioration depuis l’année 2016. Dans ce contexte, si l’on compare les indicateurs de la sécurité au cours des huit premiers mois de l’année en cours avec ceux de la même période de l’année 2015, on constatera une baisse significative de moins 8.700 cas pour le nombre d’accidents corporels, moins 16.801 cas pour le nombre de personnes blessées et moins 927 cas pour le nombre de personnes décédées, soit une baisse respective de 35,3% pour les accidents, - 42,45% pour le nombre des personnes blessées et -29% pour les personnes décédées. Aussi et en vue d’étayer davantage cette amélioration des conditions de sécurité routière, il importe de rappeler que l’année 2017 a présenté le meilleur bilan depuis plus de deux décennies. En effet, les 25.038 accidents corporels comptabilisés durant l'année 2017 ont constitué le seuil le plus bas jamais enregistré depuis l’année 1996, période au cours de laquelle il avait été recensé un nombre de 23.949 accidents corporels de la circulation routière. Toutefois, il convient de faire remarquer que le parc automobile en 2017 comptait plus de 8.858.162 véhicules contre 2.742.306 en 1996, soit un nombre quatre fois plus important. situation qui dans des pays comparables au notre aurait conduit irrémédiablement à une explosion de la sinistralité. Pour ce qui est du taux de mortalité observé au cours de l’année 2017, avec 3.639 personnes décédées, celui-ci est le plus bas enregistré depuis l’année 1998, période au cours de laquelle il avait été déploré le décès de 3.565 personnes. Il en est de même pour les blessées, du fait que cet indicateur a connu la baisse la plus conséquente au cours de ces dernières années. En effet, après avoir enregistré un pic en 2013, avec un nombre de 69.582 personnes blessées, cet indicateur a entamé une baisse continue pour atteindre le nombre de 44.007 en 2014 puis 36.287 personnes blessées en 2017. Ces résultats encourageants, au demeurant perfectibles, obtenus au cours de ces dernières années, doivent être mis à l’actif des efforts soutenus de prévention et de sensibilisation développés par les principaux acteurs de la sécurité routière ainsi qu’à l’action résolue des services de sécurité».



Vous plaidez depuis un moment pour la refonte totale du système d’examen du permis de conduire ainsi que le durcissement des conditions et des modalités d’inscription à cet examen, quelles sont, selon vous, les insuffisances dans ce domaine et quels sont les changements qu’il faut apporter à ce système ?



« La refonte du système de formation et d’examen du permis de conduire est un impératif dicté par les données de l’accidentalité routière, lesquelles font ressortir une prédominance continuelle des titulaires de permis de conduire probatoires dans les accidents de la circulation routière. A titre illustratif, les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de moins de deux ans (Permis probatoire) ont été impliqués dans 6.894 accidents corporels de la circulation routière au cours de l’année 2017, soit près de 28% de la totalité des conducteurs impliqués. Cet état de fait peut être expliqué, en partie, par le faible apprentissage à la conduite et le jeune âge des nouveaux titulaires des permis de conduire, lesquels favorisent les comportements intempestifs et les postures dangereuses et irréfléchies en circulation. Pour remédier à cet état de faits, de nombreux efforts ont été déployés au cours de ces dernières années pour l’amélioration du contenu des programmes de formation ainsi que l’encadrement des activités des auto-écoles. Cependant, il s’avère nécessaire aujourd’hui de mettre à niveau ce système de formation et d’examen en recourant aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, à l’instar de ce qui se fait dans de nombreux pays développés où le système d’examens est totalement automatisé, situation qui ne laisse place à aucune intervention humaine pour l’évaluation des connaissances théoriques des candidats au permis de conduire. Cet aspect de modernisation constituera un chantier prioritaire pour la future délégation nationale à la sécurité routière.



Quel sera, selon vous, l’impact du système du permis à points sur la sécurité routière ?

« Le système du permis à points, qui a fait ses preuves dans les nombreux pays où il a été adopté, s’inscrit dans une logique, incluant, à la fois, une dimension éducative et répressive, laquelle permet de modifier durablement le comportement des conducteurs, étant donné que le droit de conduire se trouve intimement lié à la façon de se conduire en circulation. Ce dispositif, qui répond à un objectif de prévention et de pédagogie, permet de responsabiliser les conducteurs et de sanctionner le comportement des automobilistes qui transgressent fréquemment les règles du code de la route, et ce contrairement au système actuel de sanction qui ne distingue pas entre les primo-contrevenants et les contrevenants multirécidivistes, étant donné qu’ils sont soumis, dans de nombreux cas, à une suspension de leurs permis de conduire dès la constatation d’une infraction. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de ce système, le permis de conduire est crédité d’un certain capital points, en fonction de son ancienneté, à savoir : 12 points pour les conducteurs en période probatoire et 24 points pour les titulaires d’un permis de conduire de plus de deux ans, et à chaque fois qu’une infraction est commise, l’administration procède à un retrait de points en fonction de la gravité de l’infraction commise. Dans ce contexte, les infractions génératrices d’accidents, classées dans la 4e catégorie, sont créditées du plus grand nombre de points (6 points) et de ce fait, leur commission répétée entraîne rapidement un épuisement du capital initial du permis de conduire et par conséquent son invalidation inéluctable. De ce qui précède, il ressort clairement que ce système se caractérise par une plus grande sévérité à l’endroit des chauffards qui, à l’épuisement du nombre de points, se voient annuler automatiquement leurs permis de conduire. Pour ce qui est de la dimension éducative du permis à points, celle-ci trouve son entière signification dans les modalités de reconstitution du capital initial de points, du fait que le conducteur dispose de la possibilité de reconstitution totale ou partielle de son capital initial, soit en ne commettant aucune infraction pendant une certaine durée, laquelle sera précisée ultérieurement par voie réglementaire, soit en suivant un stage de sensibilisation qui lui permettra de récupérer un certain nombre de points ».



Le centre procède-t-il à une évaluation des campagnes de sensibilisation qu’il organise ? dans ce cas, a-t-il identifié les raisons pour lesquelles ces actions de sensibilisation n’arrivent pas à atteindre leurs objectifs ?



« Actuellement, l’évaluation des campagnes de sensibilisation, initiées par le Centre National de Prévention et de Sécurité Routières, est basée essentiellement sur l’analyse des données statistiques de l’accidentalité routière, laquelle permet d’entrevoir l’évolution du comportement des usagers de la route. Ainsi, les campagnes nationales de sensibilisation organisées durant l’année écoulée ainsi que celle en cours, à l’instar des campagnes dédiées aux grands départs en vacances — la rentrée scolaire — la conduite en période hivernale et le mois sacré de ramadhan, ont été toutes soumises à cette évaluation, laquelle a permis de faire ressortir une modification positive des comportements et partant, une amélioration des indicateurs de la sécurité routière. Toutefois, on doit concéder le fait que cette évaluation mériterait d’être affinée en la soumettant à une plus grande rigueur scientifique, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle notre établissement n’a pas manqué d’intégrer cet important aspect dans le cadre de la convention établie, tout dernièrement, entre le CNPSR et l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique, en vertu de laquelle un système d’évaluation des campagnes de sensibilisation sera réalisé par le Laboratoire Méthodes de Conception des Systèmes «LMCS», relevant de l’école précitée. L’objectif de ce projet de partenariat est de fournir au CNPSR, entre autres, un outil d’évaluation d’impact de ses campagnes de sensibilisation, à travers l’exploitation du web, notamment les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, …), forums, blogs, etc.»



La lutte contre l’insécurité routière implique de nombreux acteurs : Etat, collectivités locales, associations, entreprises, chercheurs, professions liées à l’automobile et assurances… leurs angles de vue différents ouvrent l’analyse pour une meilleure prévention. Pourquoi cette synergie n’arrive pas à se déployer ?



« Il convient de noter que c’est une question très pertinente ! En effet, les différents acteurs de la sécurité routière ont déployé, au cours de ces dernières années, de nombreux efforts pour trouver une juste réponse à cette problématique des accidents de la circulation routière, à travers, tout d’abord, une révision des textes régissant le domaine de la circulation et la sécurité routières, dans le sens d’un durcissement du système de sanctions, et partant d’une modification des comportements. Parallèlement, l’amélioration de l’état du réseau routier, l’imposition d’un seuil d’équipements de sécurité pour les véhicules produits ou importés, la généralisation du contrôle technique automobile obligatoire, l’amélioration des dispositifs de premiers secours et la modernisation des équipements de contrôle des services de sécurité ont contribué, un tant soit peu, à réduire la facture de l’insécurité routière. Toutefois, il convient de faire remarquer que les réponses apportées aux dangers de la route ont toujours été parcellaires, dans le sens où les acteurs concernés interviennent individuellement sur certaines causes de la sinistralité, sans jamais faire de la route un sujet global, sans articuler ensemble la totalité des facteurs impliqués. Partant de ce constat et pour faire face à cet état de fait, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire a proposé et intégré dans le cadre de loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, une révision globale de l’architecture institutionnelle de la sécurité routière, en vue d’assurer justement une synergie d’action entre les différents acteurs concernés par ce dossier. Dans ce cadre et au niveau gouvernemental, il a été retenu la création d’un conseil de concertation intersectoriel, placé auprès de Monsieur le Premier ministre, chargé de la définition de la politique et de la stratégie nationale de prévention et de sécurité routières et de la coordination institutionnelle entre l’ensemble des acteurs concernés. De ce fait, toutes les mesures et actions, mises en œuvre présentement à un niveau sectoriel, s’intègreront désormais dans le cadre d’une politique gouvernementale, arrêtée et adoptée par les premiers responsables de secteurs, laquelle sera soumise à un suivi et à une évaluation périodiques au plus haut niveau de l’Etat. Au niveau national, il a été institué une Délégation Nationale à la Sécurité Routière, en charge, notamment, de la traduction technique et opérationnelle des décisions de l’instance interministérielle en matière de politique locale de sécurité routière et du pilotage des programmes qui en découlent. Le fonctionnement de cette nouvelle entité veillera à observer le principe de transversalité, du fait qu’elle fera appel aux compétences techniques et spécialisées exerçant dans les différents départements ministériels, aux entreprises, aux chercheurs ainsi qu’aux représentants du mouvement associatif. Ce modèle d’organisation s’inscrit en droite ligne avec les recommandations internationales, notamment la résolution onusienne n° 68/269 du 10 avril 2014 portant sur l’amélioration de la sécurité routière mondiale ainsi que le plan mondial pour la décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020, lesquels invitent les états membres à mettre en place un organisme directeur ou un système de gestion de la sécurité routière, qui fasse notamment appel à la coopération interministérielle ».

