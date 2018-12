Air AlgÃ©rie et Tassili Airlines : Renforcement des dessertes du sud

Les compagnies aériennes nationales Air Algérie et Tassili Airlines ont lancé plusieurs opérations de renforcement de leurs dessertes du Sud du pays à travers la programmation de nouveaux vols et l'augmentation des capacités et des fréquences des vols déjà en service, a indiqué hier le ministère des Travaux publics et des Transports dans un communiqué. Ainsi, la compagnie Air Algérie a procédé, dès novembre dernier, à la modification de ses vols par des capacités supérieures en injectant 3.051 places supplémentaires afin de répondre notamment à la demande conjoncturelle de fin d'année à destination de Tamanrasset, Djanet, Adrar, Timimoun et Ghardaïa, précise la même source. En outre, elle procédera, à partir du 19 décembre en cours, au lancement d'un nouveau vol entre Alger et ln Guezzam avec une escale à Tamanrasset. De son côté, Tassili Airlines, qui opère actuellement avec 26 vols par semaine à destination des villes du Sud, a lancé plusieurs actions visant le désenclavement de ces localités. Il s'agit de l'augmentation de la fréquence sur Adrar en doublant la capacité offerte avec la modification du jour d'exploitation (chaque mercredi), offrant ainsi aux citoyens un choix supplémentaire. Aussi, le vol Alger-Illizi-Djanet-lllizi-Alger a été reprogrammé en deux vols indépendants: Alger-Djanet et Alger-Illizi. Quant à Béchar, la fréquence des vols sur cette ville du Sud-ouest a été augmentée en doublant la capacité offerte avec modification du jour d’exploitation (chaque vendredi). Tassili Airlines a également procédé à la vente des capacités résiduelles émanant des vols charters. Par ailleurs, cette filiale du groupe Sonatrach lancera un nouveau vol entre Oran et Béchar à partir du 7 décembre en cours et envisage de lancer des vols charter Omra à partir d’El Bayadh et d’El Oued pour éviter aux citoyens de ces localités le déplacement vers le Nord du pays. Ces actions s'inscrivent «dans le cadre de la politique du gouvernement, basée sur le programme du Président de la République visant le désenclavement des régions du Sud et du Grand Sud du pays», en tenant compte de la demande exprimée par les citoyens de ces régions, explique le communiqué.