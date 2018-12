Finance islamique : colloque international les 7 et 8 janvier Ã  Alger

Le premier colloque international sur les modes opératoires de la finance islamique (Mofi) se tiendra les 7 et 8 janvier 2019 à Alger, a indiqué hier le Centre des études et de veille informationnelle en technologies de l'information et de la communication (Cevitic, sis à Alger) qui organise cet évènement. Sous le signe de «Inclusion financière, stabilité monétaire, innovation et confiance», cet évènement se tiendra «dans un esprit d'adhésion aux efforts des pouvoirs publics portés sur la mise en place de mécanismes juridiques, financiers et informationnels afin d'accentuer le processus de l'inclusion financière en faveur du citoyen et des opérateurs économiques et dynamiser davantage l'épargne et la croissance», explique la même source. Ce colloque international sera animé par des panels d'experts et de spécialistes nationaux et internationaux à travers six ateliers consacrés successivement à l'inclusion financière (bancarisation, sukuks, zakat, épargne et wakfs), l'assurance et la réassurance islamiques, la formation ainsi que la communication, marketing et digitalisation. Le Mofi 2019 se veut être «en droite ligne avec les efforts de modernisation du système bancaire où l'attention est maintenue sur la finalisation des réformes des banques et établissements financiers pour améliorer leur efficacité, leur rentabilité et leur compétitivité», selon le communiqué. Il contribuera ainsi aux efforts visant à assurer la stabilité monétaire, la croissance économique et la disponibilité du financement pour les PME et les micro-entreprises, à collecter la ressource auprès des acteurs économiques et des ménages, à faire participer l'ensemble des citoyens et acteurs économiques à la généralisation effective et efficiente de l'acte de bancarisation, et à capter et canaliser toute épargne potentielle, aux fins de réduire la liquidité monétaire en circulation, notamment informelle. L'évènement s'inscrit, d'après ses initiateurs, dans le cadre de «l'effort d'adaptation du cadre législatif et réglementaire régissant l'activité bancaire, le renforcement de l'offre des produits bancaires adaptés aux besoins et aux demandes de la clientèle, y compris le leasing et les produits de la finance dite islamique, et le développement du marché des capitaux ainsi que de la Bourse pour offrir des alternatives au financement des investissements et aux augmentations de capital».