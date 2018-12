Promotion de la production locale : appel Ã  lâ€™octroi de plus de facilitations

L’importance de l’octroi de facilitations aux investisseurs et producteurs nationaux a été mise en avant, hier, par le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA). S’exprimant lors d’une conférence de presse animée au siège de l’Association, M. El Hadj Tahar Boulenouar a souligné que cette démarche vise, en fait, à encourager davantage la production locale. Poursuivant ses propos, il relève l’importance d’encourager les importateurs à devenir des producteurs ou investisseurs nationaux. M. Boulenouar a, dans ce contexte, mis l’accent sur la nécessité d’accorder des facilitations aux investisseurs pour l’acquisition de foncier industriel, faisant état de la réalisation de plus de 40 zones industrielles à l’horizon 2019. Le président de l’ANCA a plaidé, au cours de cette rencontre, pour la révision de manière définitive de la liste des produits interdits à l’importation et ce, en associant les opérateurs nationaux, s’appuyant sur le fait que l’élaboration d’une liste définitive des produits interdits à l’importation permettra aux investisseurs de se lancer en toute assurance dans la production locale au bénéfice de l’économie nationale. Selon M. Boulenouar, l’ANCA œuvre sans cesse à contribuer à l’effort de l’Etat dans la promotion de la production nationale et suggère, à cet effet, de créer des espaces commerciaux spécialisés, à l’image de plusieurs pays, pour permettre aux producteurs de commercialiser leurs produits facilement. Il a, à ce sujet, fait savoir que l’ANCA a entamé des entretiens avec les importateurs pour les encourager à aller vers la production pour satisfaire les besoins du marché national. Cette rencontre a été, également, mise à profit par le président de l’Association de faire le bilan sur la mesure d’interdiction d’importation de plus de 800 produits, qui visait essentiellement à booster la production nationale. Il a, dans ce sillage, indiqué que les producteurs nationaux n’ont pas su saisir cette opportunité et n’ont pas joué leur rôle convenablement, celui d’augmenter la production. « Au lieu d’augmenter leur production locale, les opérateurs ont revu à la hausse les prix de leurs produits », a-t-il expliqué, faisant savoir que la facture globale d’importation pour l’année 2018 n’a pas vraiment changé, comparée à l’année précédente. « Le taux d’importation pourrait atteindre les 45 milliards de dollars, à la fin de l’année, dont 8 à 9 milliards de dollars pour les produits alimentaires», a précisé M. Boulenouar. Le président de l’ANCA a indiqué que les augmentations sur les prix des produits obéissent à la règle de «l’offre et de la demande», soulignant, au passage, la nécessité pour les producteurs locaux de renforcer leur production pour satisfaire les besoins du marché national. Il a évoqué, dans ce contexte, le cas de certains opérateurs nationaux qui ont doublé leur production pour répondre aux besoins exprimés par l’économie nationale dans plusieurs domaines, pour ne citer que les matériaux de construction, l’électronique et la téléphonie mobile et l’agroalimentaire. Aussi, M. Boulenouar a indiqué que la production locale de viande n’est pas loin d’atteindre l’objectif de l’autosuffisance. «L’Algérie produit entre 400.000 et 450.000 tonnes de viande rouge par an, et entre 300.000 et 400.000 tonnes de viande blanche, soit un total de plus de 800.000 tonnes par an», a-t-il expliqué, ajoutant qu’il faudra atteindre le seuil d’un million de tonnes par an. «Nous ne sommes pas loin de concrétiser cet objectif. Il faut juste encourager davantage la production locale en matière de viande», a-t-il enfin souligné.

Kamélia Hadjib