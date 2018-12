M. GaÃ¯d Salah s'entretient avec le Conseiller de lâ€™Ã‰mir aux Affaires de DÃ©fense du Qatar

Le général de Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, s'est entretenu, hier au deuxième jour de sa visite officielle au Qatar, avec le Conseiller de l’Emir aux Affaires de Défense de l’Etat du Qatar, le général de Corps d’Armée Hamad Ben Ali Al Attiyah.

L'entretien s'est déroulé en présence de Cheikh Abdellah Ben Nasser Al Thani, président du Conseil des ministres et ministre de l’Intérieur du Qatar, de Khaled Ben Mohamed Al Attiyah, ministre d’Etat aux Affaires de Défense du Qatar, du général de Corps d’Armée Ghanem Ben Chahine El-Ghanem, chef d’Etat-major des Forces armées qataries, ainsi que de hauts responsables militaires. Les deux parties «ont réitéré le haut niveau atteint par les relations privilégiées entre les deux pays sur plus d’un plan, ce qui motive davantage à aller de l’avant vers une dynamique qui permettra la concrétisation d’une coopération effective à la lumière du rapprochement prometteur dans plusieurs domaines entre les deux peuples et le deux pays».

Par ailleurs, le général de l’armée a visité l’Ecole militaire Ahmed-Ben Mohamed où «il a suivi un exposé sur la stratégie et les programmes de formation dispensés à cette école, et a rencontré des professeurs algériens qui y enseignent, et ce, avant de parapher le livre d’or tout en affirmant que cette visite permettra d’ouvrir maintes opportunités entre les deux pays en matière de formation qui s’avère importante et vitale».