Opep-non Opep/ M. Guitouni Ã  Vienne : Une rÃ©union dÃ©cisive

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, s'est entretenu hier à Vienne avec le ministre de l’Energie émirati et président de la conférence de l’Opep, Suhail Al-Mazrouei, ainsi qu'avec son homologue vénézuélien, Manuel Salvador Quevedo Fernandez. Lors de leurs entretiens, ils ont abordé l'évolution des marchés pétroliers et les perspectives pour 2019, a indiqué le ministère de l'Energie dans un communiqué. Ces rencontres se sont tenues en marge de la 12e réunion du Comité ministériel conjoint de Monitoring Opep et non Opep (JMMC) qui se tient dans la capitale autrichienne.

Outre cette 12e réunion du JMMC, M. Guitouni participera également à la 175e Conférence ministérielle des pays membres de l’Opep qui se tiendra aujourd’hui. Cette Conférence ministérielle de l’Opep examinera notamment le rapport et les recommandations du JMMC chargé du contrôle de la conformité aux ajustements volontaires de la production tels que décidés dans la Déclaration de Coopération signée en novembre 2017. En outre, la Conférence de l’Opep analysera l'évolution des marchés pétroliers depuis sa dernière réunion à Vienne tenue en juin 2018, et examinera les perspectives du marché pétrolier pour 2019. Le ministre prendra aussi part, le 7 décembre, à la 5e réunion ministérielle des pays Opep et des pays non Opep participants à la Déclaration de Coopération.

Les pays Opep et non Opep se sont engagés en faveur de la stabilité des marchés pétroliers, de l'intérêt mutuel des pays producteurs et consommateurs, de l'approvisionnement efficace, économique et sûr des pays consommateurs, d’un rendement équitable du capital investi ainsi que du retour de la confiance des investisseurs dans l'industrie pétrolière.