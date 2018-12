CAF (Tour prÃ©liminaire retour) : Le NA Hussein-dey, qualifiÃ© aux 16es de finale

Le NA Husseïn-Dey s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération de football, après son nul

(1-1), mi-temps (0-0) devant les Diables noirs du Congo, en match retour du tour préliminaire disputé mardi à Brazzaville. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Kader Bidimbou (75’) pour les Diables noirs et Mahdi Ouertani (90’) pour le NAHD. Les Sang et Or ont terminé la partie à 9 après l'exclusion de Gacemi et Rayah. Au match aller disputé le 27 novembre dernier au stade 5-Juillet, le NAHD s'était imposé sur le score de (2 à 0) grâce à des réalisations de Gacemi et Mouaki. Le second représentant algérien dans cette compétition, l'USM Bel- Abbès affrontera mercredi à Monrovia les Libériens de LISCR. Au match aller, joué le 27 novembre à Bel-Abbès, le représentant algérien a largement disposé de son adversaire sur le score de (4-0).