JSK : Les Canaris en stage au Maroc

La JSK est depuis ce mardi à Casablanca pour un stage de dix jours. Le club kabyle, classé deuxième à l'issue de la phase aller, compte bien affuter ses armes en vue d'une phase retour qui s'annonce relevée.

Après une courte trêve à l'issue d'une phase aller époustouflante qui a vu les Canaris réussir une série admirable de treize matches sans défaite, la JSK a repris petitement le chemin des entraînements vendredi dernier au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou. En l'absence de l'entraîneur en chef, Franck Dumas, parti en France, ce sont ses assistants Karouf et Raho qui ont assuré la reprise.

En tout, les Canaris ont effectué trois séances d'entraînement avant de s'envoler, mardi dernier, à destination de Casablanca pour un stage de dix jours qui sera ponctué par un match amical. Alors qu'initialement, la JSK devait se préparer durant son stage d'hiver en Europe, les dirigeants se sont rabattus à la dernière minutes sur le Marocoù Franck Dumas va s'atteler à préparer son équipe pour la phase retour.

Durant la trêve, l'équipe kabyle a connu quelques chamboulements avec le départ sous forme de prêt du milieu de terrain, Salim Boukhanchouche, qui s'est engagé avec le MOB. Bien que la direction du club avait beaucoup misé sur lui à l'intersaison, le milieu de terrain a fini par être prêté faute d'avoir pu apporter le plus attendu de lui par le staff technique. En parlant du staff technique, ce dernier vient d'être renforcé par Aoumar Hamenad qui a été engagé en qualité d'entraîneur des gardiens en lieu et place de Frederic Anikine qui a été reversé dans la formation des gardiens de but des jeunes catégories.La direction de la JSK espérait aborder le stage du Maroc avec un effectif arrêté, mais les négociations avec les joueurs ciblés n'ont pas encore abouties. Il s'agit du milieu de terrain de l'USMH Belkacemi qui donnerait la priorité à l'USMA alors que son club a accepté l'offre de la JSK. Il en est de même pour l'ailier droit du Paradou AC Tayeb Meziani qui n'a pas encore obtenu son bon de sortie bien que les deux clubs soient déjà d'accord sur son transfert. Reste juste à s'entendre sur la formule, le joueur ayant demandé à être transféré tant dis que son club insisterait à le prêter comme c'est le cas avec tous les joueurs issus de l'académie.

De ce fait, la JSK devra attendre encore un jour ou deux avant d'être fixé sur le cas de ces deux joueurs. Il restera en outre à trancher sur le recrutement ou non d'un troisième joueur. La direction du club attend de connaître l'avis de son entraîneur en chef, Franck Dumas, avant de décider des suites à donner au dossier recrutement.

Amar B.