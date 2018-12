Coupe arabe des clubs champions (8es de finale retour) : Lâ€™ES SÃ©tif, Ã©liminÃ©e de la compÃ©tition

L'ES Sétif a été éliminée de la Coupe arabe des clubs champions de football en faisant match nul (1-1), mi-temps (1-0), devant les Saoudiens d'Al-Ahly, en match retour des 1/8es de finale de la compétition disputée mardi à Djeddah. Menant par (1-0), grâce à Hamza Banouh (17’), les Sétifiens n'ont pu résister au retour des Saoudiens qui ont nivelé la marque à la 51’ par Said El-Moueled. Battue à Sétif lors du match aller (1-0), l'ESS quitte la compétition, laissant son adversaire du jour rejoindre les cinq clubs ayant déjà décroché leur qualification pour les quarts de finale, à savoir MC Alger (Algérie) Union d'Alexandrie (Egypte), Al-Hilal (Arabie saoudite), Al-Wasl SC (Emirats arabes unis) et ES Sahel (Tunisie).

Le troisième représentant algérien dans cette épreuve lucrative l'USM Alger, battu lourdement lors du match aller à Omdurman par les Soudanais d'Al-Merrikh (4-1), jouera la manche retour lundi prochain au stade 5-Juillet (Alger). Le dernier match de ces 1/8es de finale opposera, le mardi 11 décembre,

le Raja de Casablanca (Maroc) et Al-Ismaïly (Egypte).

La finale de la compétition se déroulera en avril prochain à Al-Aïn (Emirats arabes unis) et le vainqueur empochera une prime conséquente de 6 millions de dollars.