Projet de rÃ©novation du Stade du 5-juillet : Lancement prochain de la deuxiÃ¨me phase

Deux ans après l’arrêt des travaux, l’opération de rénovation du grand stade du 5-Juillet va reprendre prochainement, avec le lancement de la seconde phase du projet. L’information nous a été confiée par le nouveau directeur général de l’Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, en poste depuis quelques mois seulement.

«Nous allons bientôt lancer la deuxième phase des travaux. Cette opération se poursuivra toujours en collaboration avec le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en charge du dossier. Cette seconde étape comportera la pause des sièges au niveau des tribunes inférieures ainsi que l’installation des nouveaux pylônes d’éclairage. Les imposants poteaux qui équipent actuellement le stade sont trop lourds par rapport à la structure et ne répondent plus aux normes», nous à indiqué M. Mohamed Bakhti. Pour rappel, le projet de rénovation de ce stade mythique comporte trois phases. La première partie du projet a été réalisée, tant bien que mal, par une entreprise chinoise. Le chantier a permis, entre autre, le remplacement des gradins supérieurs et l’équipement de nouveaux sièges, la pause d’une nouvelle pelouse et une nouvelle piste d’athlétisme, ainsi que la réfection des différents bureaux administratifs et des vestiaires. Pour des questions d’ordre budgétaire, la troisième phase de cette grande opération ne sera lancée que plus tard. Celle-ci comportera le prolongement de la tribune supérieure, afin de fermer entièrement le stade, la pause d’une toiture ainsi que la rénovation d’autres installations du complexe olympique. Par ailleurs, le premier responsable du complexe OCO, qui pour rappel est composé de treize unités, nous a confié qu’il y aura aussi d’autres travaux au niveau du stade. « Le ministère de la Jeunesse et des Sports vient de nous débloquer une enveloppe pour la rénovation des trois terrains en surface synthétique. Nous allons bientôt lancer un avis d’appel d’offres pour la pause de nouvelles pelouses au niveau des trois terrains, situés à proximité du stade. Aussi, nous avons l’intention de créer une académie de football au sein même du stade 5-Juillet. Le projet est à l’étude», nous a confié M. Mohamed Bakhti, qui est revenu par la même sur les incidents survenus lors de la rencontre MCA-USMBA: «Environ mille deux cents sièges ont été saccagés. Il faut savoir que le cout d’un siège, pause comprise, revient à huit mille dinars, Un rapport a été présenté au MJS, qui est notre tutelle au lendemain des incidents. Nous avons, par ailleurs, saisi notre assureur qui a envoyé un expert pour estimer les dégâts. On ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Deux jours plus tard, nous avons procédé au remplacement des sièges cassés. Le stade devait être opérationnel assez rapidement. D’autant plus qu’il y avait deux rencontres de Coupe d’Afrique des clubs programmés au stade

5-Juillet juste moins de deux semaines plus tard. »

Rédha M.