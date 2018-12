M. Benmessaoud reÃ§oit l'ambassadeur japonais

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a passé en revue, hier, avec l'ambassadeur du Japon à Alger, Kazuya Ogawa, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. L'ambassadeur du Japon a salué les relations et liens historiques liant l'Algérie et le Japon, exprimant la volonté de son pays à «développer les relations de coopération avec l'Algérie dans le domaine du tourisme et de l'artisanat et élargir le partenariat bilatéral vers de nouvelles perspectives pour renforcer davantage les relations en la matière», précise un communiqué du ministère. Pour sa part, le ministre du tourisme et de l'artisanat s'est félicité du «niveau des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays», mettant l'accent sur «l'importance de les consolider dans le secteur du Tourisme et de l'Artisanat à travers l'incitation des investisseurs japonais à investir dans le tourisme en Algérie en vue de promouvoir la destination touristique algérienne auprès du marché japonais tout en tirant profit de l'expérience de ce pays en matière de formation spécialisée».