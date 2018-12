Sommet du savoir : M. Hadjar Ã  DubaÃ¯

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar prend part, depuis hier, au 5e Sommet du savoir, à Dubai. Placée sous le thème «La jeunesse et le futur de l'économie du savoir», cette 5e session abordera plusieurs thèmes relatifs à l'économie du savoir, dont «Le capital du savoir: richesse durable» et «Le rôle des gouvernements dans l'autonomisation des jeunes et l'économie du savoir», «L'économie du savoir dans les villes du futur» et «Le citoyen numérique à l'ère de l'intelligence artificielle», ajoute le communiqué.