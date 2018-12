Il a Ã©tÃ© le pÃ¨re du judo algÃ©rien : Hommage au regrettÃ© Mustapha Maabed

L’association Radieuse a rendu un émouvant hommage à Maabed Mustapha, considéré comme le père du judo algérien, décédé dernièrement et dont la disparition a laissé un grand vide au sein de sa famille et plus généralement dans celle du judo algérien.

L’émotion était vive au domicile du défunt, à Aïn Naadja, où s’est rendu la délégation de la Radieuse, dirigée par son président Kada Chafi, accompagné de Belloumi, Kouici, Megharia, Kaci-Saïd, Chaïb, Benchiha et Mohamed Hansal ainsi que ses anciens amis du judo, lesquels ont remercié les visiteurs pour leur soutien. Un diplôme d’honneur, un trophée du mérite et d’autres distinctions ont été remis à la famille, de même qu’une aide financière pour organiser l’évènement du 8 décembre qui sera organisé par les amis du défunt.

L’épouse de Maabed et ses enfants ont été très émus par la visite de soutien de la Radieuse et son geste de reconnaissance pour celui qui aura voué sa vie au sport. «Nous restons fiers du parcours de notre cher Mustapha, d’une moralité, d’une éducation et d’une fidélité au sport, exemplaires». De son côté, le président de la Radieuse, Kada Chafi, n’a pas manqué de mettre en valeur les qualités professionnelles du défunt : «Notre présence au domicile est un devoir de reconnaissance envers ce grand Monsieur qui a toujours su servir le sport et l’Algérie, tant dans une salle de sport qu’en tant que commis de l’Etat, dans les différentes fonctions qu’il a occupées, avec sérieux et abnégation.

Nous sommes contents de savoir que la salle omnisports d’El Harrach prenne son nom, à l’occasion du grand évènement sportif qui aura lieu en son honneur, le 8 décembre prochain.