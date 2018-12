Naufrage de 11 candidats Ã  lâ€™Ã©migration clandestine Ã  Azzefoun : La population sous le choc

Les recherches pour retrouver les deux jeunes disparus en mer mardi dernier à Azzefoun se sont poursuivies tout au long de la journée d’hier à travers les côtes des villes balnéaires de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on constaté sur place. Les deux jeunes disparus, dont un est originaire de la commune balnéaire Iflissen, étaient parmi les 11 jeunes ayant tenté mardi dernier la périlleuse aventure de rejoindre l’autre rive à bord d’une petite embarcation qui aurait pris l’eau quelques heures après avoir quitté le rivage d’une petite plage relevant du village Ath Rhouna, dans la commune d’Azzefoun.

A notre arrivée à Tigzirt, les éléments des unités marines de la protection civiles étaient en pleine opérations de recherches des jeunes disparus tout au long des falaises composant ce littoral. Ils étaient en action dans plusieurs endroits de ce long littoral depuis les premières heures de la journée. Durant notre présence sur les lieux, les recherches se sont avérées infructueuses. Au large de la mer de Tigzirt, les éléments de la marine nationale continuaient de « ratisser » pour retrouver les corps de ces deux jeunes disparus. Selon des jeunes, que nous avions rencontrés dans de différentes places surplombant la grande bleue, les gardes côtes ont été aperçus dans plusieurs endroits de cette longue côte. Un de ces jeunes était là à attendre tristement une quelconque information sur le sort de son cousin, un des deux disparus. Il était là depuis les premières heures de la journée en compagnie d’autres jeunes du village natal du disparu, un jeune de 24 ans, manœuvre de son état. Les jeunes qui attendaient sur les rives de cette côte n’arrivent pas à expliquer le pourquoi de cette aventure meurtrière de ces jeunes. Ils étaient profondément choqués par ce qu’ils venaient d’entendre et de voir tant ces jeunes n’ont laissé apparaître aucun signe de vouloir tenter une aventure de rejoindre l’autre rive. «Nous sommes vraiment choqué par ce drame», se contentaient à dire toutes les personnes que nous avions rencontrées tout le long de notre parcours côtier de Tigzirt à Azzefoun. Selon des informations recueillies sur place, la barque utilisée par ces jeunes candidats à l’émigration clandestine n’était pas conçue pour embarquer ce nombre important de personnes auxquelles il faut ajouter des centaines de litres de gasoil d’où son renversement en haute mer. Pour nos interlocuteurs, les six jeunes sauvés doivent leur salut à un chalutier qui était de passage au moment du renversement de cette barque. Tout en donnant le signal aux gardes côtes, les pêcheurs qui étaient à bord de ce chalutier ont pu secourir quatre de ses six jeunes en détresse. Les deux autres ont été secourus par les éléments de la marine nationale qui n’ont pas tardé à se déployer sur les lieux du drame, nous expliquent ces mêmes jeunes, toujours sous le choc et dans l’attente des résultats de l’opération de recherche des disparus qui se poursuivait tout au long de la côte.

Quatre de ces six secourus sont originaires du village «Tasnent» dans la commune Iflissen. Les deux autres secourus ont été transférés aux établissements hospitaliers pour des soins. Selon des sources concordantes, le naufrage de cette barque a causé la mort de trois jeunes, dont deux originaires de Dellys et l’autre du village Elkalaa dans la commune de Tigzirt. Ce dernier, Mohamed Medouer, âgé de 29 ans, devait être enterré hier au cimetière de son village. Au domicile mortuaire, la tristesse et la consternation se lisaient sur tous les visages des dizaines de personnes venus compatir avec sa famille.

Bel. Adrar