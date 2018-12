SÃ©minaire international sur Mohamed Larbi Bentebani : Une rÃ©fÃ©rence religieuse

Beaucoup d’Algériens et même des habitants de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ne savent pas qu’un des leurs a été imam et enseignant de charia à La Mecque. Cet uléma, qui s’appelle Mohamed Larbi Bentebani, natif de Ras El Oued, est même une référence en matière de théorie islamique basée sur le dialogue et le rejet de l’extrémisme. Un séminaire international lui est consacré à la maison de la culture de Bordj Bou-Arréridj. Ce séminaire organisé par le conseil supérieur islamique et la wilaya de Bordj Bou-Arréridj est intitulé : «La pensée achaarite originelle et son effet sur la cohésion sociale». Plusieurs chercheurs comme les Algériens Amar Talbi, Mohamed Yaiche et Nadhir Hamadou, le Tunisien Nasr Jouili, le Mauritanien Ahmed Lemat et l’Emirati Nour Seif ont évoqué l’héritage d’El Achaari, ce malékite qui a cherché toute sa vie à rapprocher les différents courants islamistes. Il a surtout lutté, lui et ses disciples, contre la propension de chaque partie à traiter l’autre d’apostat. Jusqu’à maintenant El Achaari reste une référence pour le choix du juste milieu et la défense des principes de réconciliation et de l’acceptation de l’autre. C’est ce que Bentebani, en bon malékite comme le sont tous ses concitoyens, a promu lui aussi par ses œuvres, son enseignement et son comportement. Le président du Conseil supérieur islamique, cheikh Boualemallah Ghlamellah, qui a ouvert les travaux du séminaire placé sous le haut patronage du Président de la République, a rappelé la nécessité de parler de ces hommes qui ont fait honneur à leur pays et à leur religion.

Le président du Conseil supérieur islamique qui insisté sur la présentation du référent religieux national a rappelé que ce dernier a été le ciment qui a préservé l’unité nationale. Même le colonialisme français n’a pas pu faire douter les Algériens sur ce référent qui est une chance de stabilité pour toute la région puisqu’il est basé sur le rite malékite. Les ulémas locaux qui se sont toujours entendus sur la justesse de ce choix ont entretenu chez les différentes générations le respect des préceptes de ce rite. Malheureusement les coopérants que l’Etat a ramenés pour renforcer l’encadrement du système éducatif au lendemain de l’indépendance, avaient cherché à cultiver le doute sur ce choix et œuvré même à enseigner les autres courants répandus en Orient quand ce ne sont pas des religions différentes. Cette déviation a pris de l’ampleur dans les années 1980 quand des jeunes Algériens partis effectuer le pèlerinage ou la omra se sont retrouvés en Afghanistan.

Ceux qui ont réchappé à ce destin sont devenus extrémistes, a déclaré M. Ghlamellah qui a salué le sursaut national pour revenir à ce référent religieux qui a été la principale force du peuple algérien à travers l’histoire. Quant aux mesures nécessaires pour le faire connaître et surtout admettre par tous les Algériens, le président du Conseil supérieur islamique les situe dans la formation des imams et l’utilisation des moyens modernes de communication et même l’internet en plus de l’éducation pour défendre les valeurs du juste milieu, de paix et d’acceptation et combattre celles du rejet, de l’extrémisme et de la violence.

F. D.