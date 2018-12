62e anniversaire de lâ€™exÃ©cution dâ€™Abdelkader Boumlik au Forum de la mÃ©moire : Un symbole de la rÃ©sistance urbaine

«Il faut souffrir pour être heureux», ne cessait-il de répéter à sa femme, à l’entame de chaque opération de résistance contre les forces d’occupation.

L’expression a été reprise par son épouse hier lors du forum de la mémoire d’El Moudjahid organisé en coordination avec l’association Machaal Echahid et en coopération avec la direction de la formation et de l’enseignement professionnels pour rendre un vibrant hommage au chahid Boumlik Abdelkader à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de son exécution…

La manifestation s’est distinguée du mode classique de commémoration en s’adressant à des stagiaires en formation à l’effet de leur inculquer les valeurs de patriotisme et de nationalisme du militant et de les amener à s’inspirer de l’exemple de ce combattant qui était ouvrier professionnel dans une briqueterie tout en étant en prise avec la réalité de sa société marquée par l’oppression et l’injustice. Autant d’enseignements à tirer a rappelé le président de l’association, Mohamed Abbad, dans son allocution d’ouverture avant de se focaliser sur le parcours du chahid. Pour sa part, le Dr Mohamed Lahcene Zeghidi a axé son intervention sur le mode d’exécution qu’est la guillotine et rappelé le nombre d’Algériens victimes de ce supplice au nom de la civilisation. Il s’est étalé longuement sur les formes de répression et de torture exercées par les forces d’occupation pour maintenir l’ordre colonial et neutraliser la résistance populaire. Mais c’était sans compter sur la bravoure et l’esprit de sacrifice de nos valeureux chouhada et moudjahidine d’une part, et le soutien du peuple d’autre part, a-t-il enchaîné pour ensuite faire état du prix payé pour cette indépendance qu’il faut préserver, devait-il, souligner. De son côté, le professeur, Karim Ould Nbia de l’université Djillali-Liabès a retracé l’itinéraire du chahid en situant ses premiers pas dans la création de l’organisation urbaine du FLN et le développement de ses réseaux tissés même en dehors des frontières de la région.

Très émouvant, le débat qui a suivi a permis au compagnon du chahid, le moudjahid Kadi Turki Aissa de faire le récit des derniers jours de Boumlik à la prison d’Oran avant son exécution un certain décembre 1956. Il se souvient du courage, de l’orgueil et de la fierté de Si Abdelkader. Des attitudes conformes à l’authenticité de l’homme issu d’une famille modeste mais digne et fortement attaché à ses racines. Ses propos furent soutenus par sa femme qui n’a pas hésité à lancer un appel à l’adresse des stagiaires pour persévérer dans la voie de la génération de Novembre, de perpétuer le serment des martyrs et de prendre soin de l’Algérie…

En clair une fidélité à l’esprit de sacrifice consenti…



Un moudjahid de la première heure



Orphelin de père à l’âge de six ans, il dut se rabattre sur les petits métiers de fortune pour subvenir aux besoins de sa petite famille issue du monde rural plus précisément de la commune d’El Mhadid avant d’intégrer une unité de briqueterie comme manœuvre puis ouvrier en se permettant même de représenter le syndicat du collectif des travailleurs. Sportif, et boxeur de surcroît, cette vocation lui confère une certaine ascendance sur les enfants du quartier. Un respect fortement appuyé par son comportement digne et sa maturité politique. Il côtoyait régulièrement les vieux militants de la cause nationale pour s’imprégner des valeurs de patriotisme et s’engager dans la résistance. Le chahid Boumlik Abdelkader s’est effectivement forgé au gré de ses contacts avec les militants de la région, à l’image entre autres de Zabana, pour s’ériger en responsable du premier noyau de l’OCFLN de Sidi Bel-Abbès. Avec le soutien des Tayebi Larbi et Nedjadi Mohamed, Bouda Abderrahmène et Abdelmadjid Dala qui lui ont appris la confection des bombes, il s’est vite adapté pour entreprendre les premiers actes de sabotage de lignes téléphoniques au lendemain du déclenchement de la Révolution avant de se consacrer à la structuration de l’organisation urbaine, l’OCFLN. Sous son commandement, des groupes furent alors constitués pour quadriller la ville, qui était, faut-il le rappeler, le bastion de la Légion étrangère, d’où la difficulté de toute entreprise de résistance car les mouvements de la foule étaient bien contrôlés. Les actions souvent suicidaires du chahid ont détourné l’attention de l’occupant en semant le doute dans ses rangs et donnant de l’espoir à la population locale confinée dans l’espace du vieux quartier El Graba.

Il fut arrêté à la fin de l’année 1955 pour être jugé en mai 1956 par le premier tribunal militaire d’Oran et condamné à mort. Il a été exécuté le 4 décembre de la même année. Une exécution qui a donné, à vrai dire, un nouveau souffle à l’organisation urbaine pour se renforcer, développer de nouveaux réseaux et raffermir les liens avec le peuple.



L’hommage de la formation professionnelle



Sur instruction du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Mebarki Mohamed, toute une logistique a été mobilisée pour l’organisation de ce forum.

Le choix n’était nullement fortuit car le chahid était un ouvrier professionnel, le choix de ce lieu de rencontre était d’amener la famille de la formation professionnelle à méditer sur l’importance du secteur dans la qualification des générations montantes et la formation des hommes.

A. Bellaha