Affaires religieuses : Rationaliser les dÃ©penses

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a indiqué, mardi à Alger, que la baisse de consommation des crédits alloués, au titre de l'exercice 2016, à l'Administration centrale et aux établissements relevant de son secteur, s'expliquait par «la politique de plafonnement et de rationalisation des dépenses». Présentant un exposé sur l'exécution du budget général du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs de l'exercice 2016, devant la Commission du budget et des finances de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Aissa a indiqué que «la baisse du taux de consommation des crédits financiers alloués au ministère ainsi qu'aux établissements relevant du secteur, comparativement aux autres crédits financiers alloués au titre des budgets antérieurs, n'est pas due au manque des maîtrises budgétaires, mais à la politique de plafonnement des dépenses qu'avaient connues quelques départements au ministère, en raison du recul des recettes de l'Etat». Les fonds alloués au titre de l'exercice 2016 ont été clôturés et n'ont pas été reportés au budget d'équipement de l'exercice 2017, conformément aux dispositions de l'article 119 de la Loi de finances 2017, a-t-il précisé. Le ministre a également fait état du dégel partiel des projets d'infrastructure relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, au titre de l'exercice 2016, dans l'attente de leur dégel total. M. Mohamed Aissa a évoqué, par ailleurs, les efforts consentis par le secteur pour le recensement, la sauvegarde et l'entretien des différents manuscrits, tant au niveau central que local. Il a, à ce sujet, assuré que les manuscrits, dont disposent les Directions de wilaya avaient été conservés sur des supports CD-ROM, ajoutant que son ministère veille actuellement à leur numérisation aux fins de préservation.