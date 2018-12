Transports et tÃ©lÃ©communications : Ã©change dâ€™expÃ©rience avec lâ€™Afrique du Sud

Des parlementaires algériens et sud-africains ont convenu de l'impératif échange d'expériences notamment, dans les domaines du transport et des télécommunications, a indiqué, mardi, un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN). Les deux parties ont souligné, lors d'une rencontre entre le président de la commission des Transports et des télécommunications, Fethi Khouil et les membres de la commission des routes et des transports du Parlement de Gauteng (Pretoria) et Johannesburg, l'importance de procéder à «l'échange d'expérience notamment dans le domaine du développement des moyens de transports et de tirer profit de l'expérience des deux pays en la matière», a précisé le communiqué.