Parlement panafricain : Approfondir le partenariat

Le Parlement panafricain a affirmé, mardi à Abu Dhabi, son soutien aux Emirats arabes unis (EAU) pour l'obtention du statut de membre observateur, représentés par le Conseil national fédéral (CNF), a indiqué un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN). Dans une déclaration faite au nom du président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, le député Djamel Bouras a affirmé que «ce statut, une fois accordé aux EAU, contribuera au renforcement des relations entre les deux parties et ouvrira de nouvelles perspectives de coopération et de coordination commune entre le CNF et le Parlement panafricain ainsi que tous les parlements du continent», a précisé la source. Cette déclaration est intervenue lors d’une séance de pourparlers à l’Emirat d’Abu Dhabi, qui a porté sur l'examen des voies de raffermissement des relations de coopération entre les EAU et les pays du continent africain dans les domaines de l’économie, de la culture et de l’investissement, en sus des derniers développements enregistrés sur le plan régional et international. Par ailleurs, la présidente du CNF, Amal Al Qubaisi et le président du Parlement panafricain qui englobe 55 Etats membres avaient signé, mardi au siège du Conseil à Abu Dhabi, un mémorandum d’entente et de coopération visant à «renforcer les mécanismes de concertation, de coordination et d’échange de vue sur les différentes questions d’intérêt commun, et à approfondir le partenariat entre les pays africains et les EAU».