Salon international Â« Algeria Health Â» : crÃ©er un hub dâ€™exportation

La deuxième édition du Salon international «Algeria Health», dédié à l’industrie médicale et pharmaceutique, a ouvert ses portes hier, au Palais des expositions de la Safex à Alger.

Organisé par l’agence MM Communication en collaboration avec l’agence événementielle ATEX International Exhibitions, ce Salon a pour objectif, selon les organisateurs, «de faire connaître la santé de demain en termes d’innovations technologiques dans les produits et équipements médicaux de tous genres».

Pour cette édition, ils sont quelque 75 participants, dont 25 firmes étrangères, venus de dix pays à l’image de l’Inde, les Etats-Unis, la Turquie, venus exposer ce que leurs firmes proposent, de la production à la distribution, de la fourniture aux services, mais aussi pour chercher des opportunités d’investissements, comme on peut le constater à travers l’espace «B2B» dédié aux professionnels de la santé. C’est ce qui permettra certainement à ces derniers d’analyser et de débattre les opportunités, les enjeux et les perspectives de développement du secteur de la santé en Algérie».

Bien sûr les perspectives économiques et financières des laboratoires pharmaceutiques sont optimales, illustrés par les différents rapports des organismes spécialisés, sur le boom démographique, le vieillissement de la population, la consommation de soins en croissance continue, la montée en puissance des maladies chroniques. Et c’est dans cette perspective que les organisateurs de ce Salon entendent «faire connaître les dernières techniques de gestion intelligente».

L’enjeu pour l’Algérie réside «dans le positionnement dans le monde de la santé du futur, de s’équiper des dernières technologies pour ses propres structures hospitalières», indique le communiqué des organisateurs.

Toujours selon les organisateurs, pour cette nouvelle édition, le Salon vise à réunir laboratoires pharmaceutiques, entreprises d’équipement médical, établissements hospitaliers privés et publics, fournisseurs de technologies nouvelles et solutions médicales destinées aux professionnels de la santé. Tous ces acteurs, seront présents afin d’échanger et partager entre eux et avec les invités leurs expériences et démontrer ainsi la nécessité de se pencher sur ce secteur d’activités aussi important pour le patient que pour les professionnels du secteur».

Ils ont ajouté que le Salon permettra, de par la qualité de l’Algérie, en tant que portail de l’Afrique, de «favoriser l’échange dans le secteur de la santé et de jeter les ponts de la coopération pour accéder aux différents marchés africains, notamment avec l’ouverture du poste frontalier de Tindouf entre l’Algérie et la Mauritanie».

Ainsi, pendant quatre jours, les participants et exposants nationaux et étrangers vont animer le Salon, à travers les conférences programmées sur des thématiques variées notamment l’annonce d’un évènement phare, le «Maghreb Pharma Expo 2019» prévu au mois de septembre 2019.

«Algeria Health, le hub pour la santé du futur» est le slogan choisi pour cette deuxième édition. Le communiqué des organisateurs indique que l’un des défis face à l’industrie pharmaceutique est de faire de l’Algérie «un hub d’exportation pour des entreprises algériennes et étrangères vers le Maghreb et l’Afrique».

C’est donc un enjeu de taille, car les dépenses de la santé en Algérie vont avoisiner les 11 milliards sur les 8.700 milliards de dollars au niveau mondial d’ici 2023, selon les estimations des experts, soit 10,25% des dépenses en Afrique, ce qui démontre que l’industrie pharmaceutique en Algérie sera encore importante, car selon les estimations des experts, «dans la région du MENA, notre pays est considéré comme étant le plus prometteur».

Tahar Kaïdi