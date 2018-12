DÃ©cÃ¨s de lâ€™ancien prÃ©sident amÃ©ricain Bush : M. Bensalah signe le registre de condolÃ©ances au nom du PrÃ©sident de la RÃ©publique

Le président du conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah a signé, hier au siège de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Alger, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances, suite au décès de l'ancien président américain, George Herbert Walker Bush. "C'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que j'ai appris le décès de l'ancien président des Etats-Unis d'Amérique, George Herbert Walker Bush, vendredi 30 novembre 2018 à Houston (Texas)", a écrit M. Bensalah sur le registre de condoléances. "En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous exprimer, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au nom du peuple et gouvernement algériens et en mon nom personnel, ma profonde sympathie et à présenter mes sincères condoléances à la famille du défunt et au peuple et gouvernement américains, les assurant de ma grande compassion", a indiqué le président du conseil de la Nation. "Avec la disparition de George H. W. Bush, les Etats-Unis perdent un grand homme politique, un vaillant fils qui s'est distingué par ses bonnes mœurs, ses nobles principes et ses qualités humanitaires et un dirigeant qui a fait montre d'une grande compétence et expérience, dans l'accomplissement des hautes missions qu'il a assumées", a-t-il poursuivi. "Le défunt laisse le souvenir d'un homme d'Etat qui a consacré sa vie au développement de son pays. L'Algérie se souviendra particulièrement de ses efforts pour la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et peuples amis, d'abord en tant que vice-président, puis en tant que président de son pays", a conclu M. Bensalah.