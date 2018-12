MÃ©dÃ©a, Oran et Mila : 5 Ã©lÃ©ments de soutien terroriste arrÃªtÃ©s

Des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, le 3 décembre 2018 à Médéa/1re RM, Oran/2e RM et Mila/5e RM, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Tizi-Ouzou/1re RM et Batna/5e RM, 12 casemates pour terroristes.

Un autre détachement de l'ANP "a saisi, lors d'une patrouille de recherche menée à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un pistolet mitrailleur, un chargeur garni, ainsi que trois véhicules tout-terrain, cinq groupes électrogènes, sept marteaux-piqueurs et un téléphone satellitaire". Dans le même contexte, des détachements de l'ANP, en coordination avec les services des Douanes, "ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam/6e RM, 36 orpailleurs et deux contrebandiers, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé deux narcotrafiquants en possession de 9,15 kg de kif traité à Bejaïa/5e RM". D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Médéa/1re RM, deux individus en possession de faux billets de banque en monnaie nationale .