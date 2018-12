Le ministre de la Communication reÃ§oit lâ€™Ambassadeur dâ€™Allemagne

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu hier au siège de son département ministériel, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Ulrike Maria Knotz.

L'audience a permis d'évoquer l’excellence des relations qui existent entre l’Algérie et l’Allemagne dans les domaines politiques et économiques, qui avaient connu une nouvelle dynamique en 2010 suite à la visite en Allemagne du Président Abdelaziz Bouteflika.

L’entretien a également abordé la question de la coopération dans les domaines de la communication et de l’information et la nécessité de donner à celle-ci une densité qui reflète la vigueur des relations entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu d’agir dans le sens d’un renforcement de la coopération dans les domaines de la formation des journalistes, des échanges d’expériences et d’expertise.