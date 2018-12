Dans la lucarne : On ne veut pas abdiquer

Le Cameroun a très mal encaissé la nouvelle, celle de lui retirer la CAN-2019 ; même si tout s’est déroulé dans les règles de l’art, après la réunion du Comité exécutif de la CAF et suite aux résultats des différentes missions d’inspection effectuées par la CAF, mais aussi la FIFA que la décision de retirer l’organisation officielle au Cameroun a été décidée. Cela n’a pas été fait sur un «coup de tête», ni pour faire plaisir aux autres. Selon les dires des membres du CE tout était clair, le Cameroun n’était pas prêt, ni sur le plan des infrastructures qui non terminées, ni le volet sécuritaire. C’est pourquoi on avait estimé que la situation était grave et qu’il y a beaucoup trop de «manques » qui ne rassuraient pas non-seulement les 24 équipes qui vont animer cette compétition très prisée à l’échelle africaine, mais aussi les milliers d’officiels, de dirigeants, d’organisateurs et aussi les journalistes… On a estimé que ce pays qui avait été désigné à l’époque où Issa Hayatou était le président de la CAF ne peut-être à temps à la hauteur des exigences d’un tel évènement qui, de nos jours, prend de l’importance du fait qu’il est suivi par des millions de téléspectateurs, si ce n’est le monde entier. Par conséquent, on n’a pas voulu jouer avec la sécurité des personnes, mais aussi des biens. C’est pour cette raison, peut-être, qu’on n’a pas voulu accorder de circonstance atténuante à ce pays. Malgré les difficultés économiques, sociales, mais aussi sécuritaires, le Cameroun n’a pu trouver la parade pour répliquer et dire non à cette décision. C’est vrai qu’on entend, çà et là, certaines personnalités contester le fait d’enlever l’organisation de la CAN-2019 au Cameroun, un pays où le football est «roi». Ce pays a remporté la CAN à plusieurs reprises. Celle du Gabon est revenue aux Camerounais aux dépens des Égyptiens. Le problème n’est pas d’ordre sportif, mais il est lié à certains facteurs et quelques uns ont été énumérés ci-dessus. C’est vrai que la CAF d’Ahmad Ahmad n’avait pas caché sa désapprobation concernant l’octroi des prochaines CAN à la Côte d’Ivoire, mais aussi à la Guinée. Une propension qui paraît aux yeux des membres du C.E de la CAF comme « coupable ». Il faut dire que ce pays ne veut pas se laisser faire, mais... Certes, le président de la CAF, en personne, avait affirmé qu’il allait tout faire pour aider le Cameroun à organiser la prochaine CAN, même si elle possède déjà un preneur, la Côte d’Ivoire. Va-t-il refaire le même coup à ce pays ou bien est-il en train de « bluffer » pour faire passer la pilule aux Camerounais ? Mystère et boule de gomme. Toujours est-il, les organisateurs camerounais avaient décidé de ne pas arrêter la construction de leurs infrastructures comme convenues avec leurs sponsors, notamment Total, Orange et même Lagardère. Beaucoup d’argent a été mis en jeu et la capitale Yaoundé ne veut pas laisser cette « manne » lui filer entre les mains. Une aubaine qu’ils ne veulent pas laisser choir, ne serait-ce que, pour la prochaine CAN que la CAF leur a indirectement promis, pourquoi pas.

Il est clair que le Cameroun est en tarin de vivre des moments très difficiles, eu égard aux pertes qu’il va subir, les rentrées en devises, son économie et ses concitoyens. Le tourisme local allait connaître un certain « boum », mais sans la CAN, les compteurs sont presque remis à « zéro ». L’organisation d’une compétition comme la CAN peut contribuer d’une manière considérable au développement d’un pays ne serait-ce que pendant une durée déterminée. Toujours est-il, l’entrée en devise ne sera pas une vue de l’esprit. C’est aussi le cas pour la création d’emploi direct et indirect, en plus côté sportif. La nouvelle CAF a ses raisons et personne ne peut les élucider. On espère que les choses vont s’améliorer pour ce pays qui vit du football.

Hamid Gharbi