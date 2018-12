CompÃ©titions africaines des clubs (Tour prÃ©liminaire Retour), Aujourdâ€™hui Ã  16h : SC Gagnoa - JSS, FC Gamtel - CSC et LISCR - USMBA : Â« Revenez-nous avec la qualification !Â»

Trois représentants algériens joueront cet après-midi leurs qualifications en compétitions africaines des clubs, à l’occasion des matches retours du 1er tour préliminaire. En Ligue des champions, le CS Constantine, champion d’Algérie en titre, jouera gros à l’occasion de son périlleux déplacement en terre gambienne où il donnera la réplique à l’équipe du FC Gamtel à Bakou, qui l’a tenu en échec contre toute attente, au stade Chahid-Hamlaoui au match aller, qui s’est déroulé, il y a une semaine (0-0).

Adversaire à priori à la portée des camarades de Rahmani, ces derniers n’ont pas réussi à le battre devant leur public. Abid and Co auront la difficile mission d’aller chercher la qualification en terre gambienne où les conditions ne sont pas aussi favorables qu’à Constantine. Il faut dire néanmoins que la délégation du CSC a été très bien accueillie à son arrivée à Banjul, après une escale à Casablanca, que ce soit par les responsables de l’équipe adverse ou par le représentant de l’ambassade d’Algérie au Sénégal. D’ailleurs, le directeur sportif du club, Tarek Arama a tenu à les remercier à cet effet. Par ailleurs, la mission s’annonce difficile pour les Constantinois du fait qu’une forte chaleur sévit à Bakou. Elle avoisinera les 35 C° à l’horaire du match, avec un taux d’humidité fort élevé estimé à 80%. La rencontre se déroulera au stade de l’Indépendance d’une capacité d’accueil de 20 places et doté d’une pelouse en gazon naturel. La CAF a désigné l’arbitre Duarte des Iles Comores pour diriger cette manche retour.

Les Sanafir sont tenus de gagner ou de faire match nul quel que soit le score pour espérer arracher la qualification au prochain tour. Si la partie se solde par un zéro partout, ça sera les penalties qui départageront les deux équipes. Belkacemi et ses partenaires ont promis de tout faire pour rentrer à la maison avec le sourire. L’autre représentant du football algérien, la JS Saoura, vainqueur par (2-0) au match aller face aux Ivoiriens du Sporting Club Gagnoa, ont bien les moyens de passer cet écueil, même si l’adversaire reste coriace. Il suffira aux poulains de Nabil Neghiz d’inscrire un but pour rendre la mission de SC Gagnoa des plus difficiles. Ce qui leur permettra de mieux gérer leur avance du match aller. Enfin, en Coupe de la CAF, l’USM Bel-Abbès large vainqueur à l’aller de l’équipe libérienne de LISCR (4-0) ont largement les moyens de se qualifier avec une telle avance.

Cela même si l’équipe dirigée par Youcef Bouzidi traverse une crise aigüe en raison du manque de moyens financiers. En effet, faute d’avoir perçu leurs salaires, six joueurs titulaires, pas des moindres, à l’image de Zouari, Tabti, Khali et autres, ont refusé d’effectuer le déplacement avec l’équipe à Monrovia. C’est donc fort diminuée qu’El-Khadra se présentera au Stukman Stadium pour défendre son avance de la manche aller. La partie sera arbitrée par le mauritanien Djiabel.

Mohamed-Amine Azzouz