ConfÃ©rence de presse de M. Mustapha Berraf, prÃ©sident de lâ€™ACNOA et du COA : Â« ÃŠtre Ã  la hauteur Â»

Fraichement élu à la tête de l’Association des comités olympiques nationaux africains à Tokyo, Mustapha Berraf a donné hier au musée du COA une conférence au cours de laquelle il a tenu à remercier tout ceux qui ont soutenu, de manière directe ou indirecte, sa 3e candidature.«Avant toute chose, je voudrais remercier le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika qui a placé sa confiance en ma personne et a donné des instructions pour soutenir ma candidature. D’autres personnes m’ont aussi apporté leur aide. Je tiens aussi à leur rendre hommage. D’autre part, certains, sous l’influence du président de la CAF, le Malgache, Ahmad Ahmad, qui a mené une campagne de dénigrement contre ma candidature au plus haut niveau, ont tenté de déstabiliser ce projet. Que chacun assume ses responsabilités à présent. Pour ma part, je vais continuer à encourager et à soutenir la candidature des Algériens dans les différentes instances sportives internationales pour défendre les intérêts de notre pays. Aussi, je voudrais dire que c’est un honneur pour moi et pour l’Algérie d’être élu à la tête de cette plus haute instance sportive continentale. Par ailleurs, je tiens à souligner que c’est une lourde responsabilité, mais que la priorité sera toujours donnée à mon pays. Les intérêts du sport algérien passeront avant toute chose», a d’emblée déclaré le premier responsable du Comité olympique algérien. À propos d’un éventuel transfert du siège de l’ACNOA à Alger, Berraf a tenu à souligner : «Pour prendre une telle décision, il faut l’approbation des deux tiers des membres. Le siège de l’ACNOA se trouve actuellement à Abuja au Nigéria, qui est un pays ami de l’Algérie. Je ne vois pas l’opportunité de le transférer. Aujourd’hui, les moyens technologiques, notamment de télécommunication, nous permettent de communiquer et de fonctionner avec beaucoup d’efficacité. Il faut savoir que j’ai assuré l’intérim de la présidence de l’ACNOA depuis l’annulation des élections de l’Ivoirien, Lassana Palenfo, en 2017. Les choses ont fonctionné le plus normalement possible. D’ailleurs, j’ai déjà entrepris de nombreuses actions et pris certaines mesures pour régler les différents litiges existants et rétablir la situation pour le bon fonctionnement de cette instance. Ces mesures ont permis, entre autres à l’ACNOA d’économiser plus de 500 mille dollars US.»

Pour rappel, le mandat du nouveau président de l’association des Comités olympiques nationaux Africain courre jusqu’au mois d’octobre 2021. Avant l’entame de cette conférence, Berraf à été honoré par le DJS de Chlef pour son aide au développement du sport dans cette wilaya. Grâce au président du COA, la salle de volley ball de Chlef à bénéficié un nouveau revêtement. «Il est de notre devoir d’apporter l’aide nécessaires au fédérations, au clubs et aux athlètes. À ce titre, je tiens à souligner que douze autres salles omnisports vont bénéficier d’une aide pour leur rénovation grâce à un accord avec le CIO», a-t-il conclu.

Rédha M.