Grand angle : Le jour J

S’il y a un homme qui pourrait être satisfait aujourd’hui, c’est assurément l'Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler. L’ancien président allemand en charge du dossier aura réussi à faire venir à Genève les parties au conflit en vue de relancer les pourparlers. Certes, il est encore prématuré d’anticiper sur les résultats de cette rencontre, mais force est de reconnaitre que c’est déjà en soi une gageure, puisque le processus de négociations est à l’arrêt depuis six ans. La dernière fois que marocains et sahraouis ont été réunis autour d’une même table, c’était à Manhasset, aux Etats-Unis, en 2012. Depuis, le Maroc n’a eu de cesse d’œuvrer en coulisses pour saboter les efforts de l’ONU et de son émissaire en vue de mettre un terme à ce conflit vieux de plus de 40 ans. Mais cela n’empêche pas pour autant l’organisation onusienne de revenir persévérer, convaincue qu’il ne pourrait y avoir d’autre issue aux deux parties que le choix de la négociation pour parvenir au règlement de leur différend. C’est du reste l’objectif que s’est assigné Horst Köhler dont la nomination en août dernier a été saluée par les deux parties et l’ensemble des pays concernés de près ou de loin par ce conflit. Mais cette mission n’est pas des plus aisées à concrétiser si l’on s’en tient aux échecs cuisants de ses prédécesseurs. En effet, aucun envoyé spécial de l'ONU n'a jusque-là réussi à mettre fin au différend entre le Maroc et le Front du Polisario. L’américain Christopher Ross et le Néerlandais Peter van Walsum, pour ne citer que les deux derniers émissaires onusiens, ont à chaque fois buté sur l’intransigeance de Rabat et son refus de se plier au droit international. Le contexte a-t-il changé aujourd’hui au point d’espérer un dénouement ? Horst Köhler doit certainement le penser. La réunion de deux jours (aujourd’hui et de demain), censée donner un coup d’accélérateur à la reprise des négociations directes entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, selon les exigences des résolutions de l'ONU, dont celle adoptée en avril 2018 (2414) qui avait appelé les deux partis au conflit à «reprendre les négociations, sans conditions préalables et de bonne foi», est un premier test qui, sans nul doute, sera révélateur de ce que sera la suite de la mission de Köhler.

Nadia K.