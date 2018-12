Lâ€™entrefilet : DÃ©senclavement

L’organisation d’un Salon du livre à Ouargla constitue un geste majeur dans la volonté de désenclavement d’une des nombreuses régions d’Algérie, qui souffre d’éloignement de la majorité des événements culturels et autres.

Cette première édition, qui se veut un tremplin vers des rencontres d’envergure internationale, a drainé une grande foule d’amateurs de lecture, de science et de savoir.

La part du lion a été réservée néanmoins à la littérature juvénile, avec tout un éventail de publications, livres, textes en dessin, contes, CD pédagogiques et didactiques, en plus des jeux de développement cognitif.

Ce coup de projecteur sur la région de Ouargla et ses environs a aussi permis aux écrivains et intellectuels locaux de rencontrer un large public et les nombreuses maisons d’édition qui y ont exposé.

Et, comme retombées collatérales,

les visiteurs et les participants ont pu côtoyer la culture locale et connaître surtout l’immense potentiel touristique qui, avec les prochaines éditions, charriera certainement, tout au long de l’année, une foule de nationaux et d’étrangers.

K. M.