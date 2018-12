Enfants du hasard en compÃ©tition au FICA : Entre lâ€™intÃ©gration et la pÃ©dagogie

Consacré aux petits-enfants de la dernière immigration de mineurs, «Enfants du hasard», un film documentaire de Thierry Michel et Pascal Colson a été diffusé, dans l’après-midi du lundi dernier à la salle Ibn-Zydoun de Riadh El Fath et ce dans le cadre des compétitions des films documentaires de la 9e édition du festival international du film d’Alger (FICA).

Les réalisateurs Thierry Michel et Pascal Colson reviennent durant 1h40 minutes sur cette année passée au cœur d’une petite classe dans l’ancienne commune minière de Cheratte ; une bande d’enfants dans une cour de récré à Cheratte, en province de Liège. Comme biens d’autres, ils jouent au foot, se confient des secrets, se disputent ou se charrient. L’ambiance semble banale. Les héros, ce sont eux, ces bambins qui grandissent à l’ombre de la mine désaffectée, mais sous le regard bienveillant de Brigitte, leur institutrice. Une figure pragmatique et très humaine, 30 ans de métier… et un savoir-faire assuré. Dans sa classe organisée en îlots, on apprend à distinguer un pronom d’un verbe, à calculer les aires, on reçoit son bulletin… Mais les apprentissages vont bien au-delà aussi. Saisons après saisons, des réunions de parents en voyage scolaire, la caméra empathique filme le véritable boulot de l’école. L’école ascenseur social, l’école du vivre-ensemble, l’école qui fait du bien. Les petits-enfants des mineurs arrivés de Turquie ne connaissent pas leur histoire. Pourquoi les grands-parents ont-ils quitté la Turquie ? Comment l’ont-ils fait ? Au départ, une seule particularité attire le regard : le nombre élevé de filles qui jouent au foot. Pourtant lorsque l’on s’assoie au fond de la classe de Brigitte Pirlet, au fil des formalités de la rentrée, on ne peut s’empêcher de noter le caractère «monolithique» de sa composition. Dans cette classe, seuls deux enfants ne sont pas originaires de Turquie et tous les élèves, sauf un, suivent le cours de religion musulmane. A vivre leur quotidien, les fêtes scolaires, les mariages ou les jeux dans la rue, on mesure la vitalité de cette petite communauté qui a, en partage, l’histoire d’une immigration et d’un exil économique remontant au temps où les mines wallonnes cherchaient des ouvriers déterminés.

Ce film a remporté un succès mérité dans la salle. Ainsi les présents de la salle Ibn-Zaydoun qui ont assisté à la projection de «Enfants du hasard» ont découvert les inquiétudes du moment de ces enfants : l’amour, l’amitié, la mort, leurs rêves pour le futur, en discutant simplement avec eux et en se mettant à leur hauteur. Même si le film ne se résume pas à ces discussions face caméra, elles permettent de prendre le pouls particulier de ces écoliers accompagnés durant toute une année scolaire. Une année cruciale qui marque la fin de leur parcours en primaire. Dans cette classe où l’actualité s’engouffre sans crier gare, on est forcément heureux de voir Madame Brigitte tenir fermement la barre, sans jamais oublier d’être à l’écoute des douleurs et des difficultés de ceux qui sont un peu aussi «ses» enfants.

Revenant dans le bassin minier qui les a tous les deux largement irrigués, les deux documentaristes Thierry Michel et Pascal Colson dépassent les clichés pour livrer la parole de futurs citoyens, avec leurs rêves de bonheur tout simple et leurs contradictions, aussi. Pour le cours d’éveil, on réalise l’arbre généalogique, puis on interviewe les grand-parents. Cela donne lieu à des séquences magiques, où les racines poussent, le lien avec la Belgique se renforce, le passé est valorisé par le courage des mineurs. Outre les questions liées à l’intégration, le film pose aussi celle de la transmission de la mémoire ouvrière.

Sihem Oubraham