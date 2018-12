8e Ã©dition du Salon national de lâ€™innovation : Renforcer les liens universitÃ© - entreprise

Le coup d'envoi de la 8e édition du Salon national de l'innovation (SaInnov) a été donné, hier, à l’université Houari-Boumediène, Bab Ezzouar, Alger avec la présence de plus de 30 innovateurs et plusieurs autres exposants représentant essentiellement des entreprises et universités.

La cérémonie de l’inauguration s’est déroulée, en présence de S.G. du ministère de l'Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi, et du recteur de l’U.S.T.H.B., Saïdi Mohamed. Organisé par l’USTHB, à travers sa cellule de valorisation, en collaboration avec l’Institut National de la Propriété Industrielle (INAPI), cet évènement vise principalement à valoriser les projets innovants auprès du secteur socio-économique et des potentiels investisseurs et améliorer la compétitivité des entreprises.

S’exprimant à cette occasion, M. Medjoubi a souligné que «le domaine de l’innovation en Algérie a connu un développement quantitatif et qualitatif». Il dira dans ce sens que «l’innovation a un impact considérable dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et elle constitue également, une valeur ajoutée à l’économie nationale». Il a estimé à cet effet que «le défi à relever dans les prochaines années est de pouvoir exploiter davantage ces projets innovants».

S’agissant de la tenue de ce Salon au niveau de l’université, il a indiqué qu’il constitue un signal fort de l’importance qu’accordent les pouvoirs publics à l’innovation. Le SG du ministère de l’Industrie et des Mines a insisté à cette occasion, sur la nécessité d’édifier une passerelle entre le monde universitaire et celui de l’entreprise. Et de poursuivre «dans le contexte actuel où l’Etat vise à diversifier l’économie, il est impératif aux acteurs économiques, universitaires et experts, de participer davantage dans le développement du domaine de l’innovation».

En réponse à une question relative à l’accompagnement des innovateurs, M. Medjoubi a indiqué qu’ils vont solliciter certaines grandes entreprises publiques pour essayer de travailler avec les innovateurs afin de concrétiser leur projet sur le terrain et cela dans le cadre d’une coopération «gagnant-gagnant». De son côté, le recteur de l’U.S.T.H.B., a exprimé sa pleine satisfaction quant à l’organisation de ce Salon au niveau de son université, indiquant qu’il permettra, entre autres, «de se rapprocher davantage du monde de la recherche et celui de l’industrie et d’encourager les étudiants à investir plus dans l’innovation».

Il a ajouté que «U.S.T.H.B., a participé à cet événement avec 20 projets dans différents domaines, notamment celui de la biologie». En outre, en marge de ce Salon une convention-cadre a été signée, entre l’Ecole nationale supérieure d'hydraulique de Blida et l’Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi). Dans une déclaration à El Moudjahid le Pr. Mustapha Kamel Mihoubi a indiqué que celle-ci a pour objectif la mise en place de centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI). A travers ces centres on veut tout d’abord valoriser les travaux de recherche et la création d’une passerelle entre l’université et l’entreprise. Aussi le CATI va diffuser des informations techniques en matière de brevet et tous les résultats scientifiques qui vont en conséquence faciliter aux chercheurs d’accéder aux différentes bases de données et apporter l’assistance technique en matière de rédaction de brevet d’invention et en matière de protection du brevet».

Makhlouf Ait Ziane