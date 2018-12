TÃ©lÃ©phonie mobile : Un Smartphone Â« made in bladi Â»

L’usine d’assemblage des Smartphones OPPO, implantée à Alger, à Cheraga plus précisément, est opérationnelle depuis le mois de mai.

La capacité de production varie entre 40.000 et 50.000 unités par mois, même si selon les responsables de la filiale algérienne de la marque chinoise, le taux d’intégration est loin de répondre aux attentes. D’où d’ailleurs la volonté de l’entreprise de lancer plusieurs projets de développement pour augmenter justement ce taux d’intégration qui reste le véritable défi de toutes les marques qui ont lancé avec des partenaires algériens des unités de production dans notre pays. Pour revenir à OPPO Algérie, le dernier Smartphone sorti de son usine est le modèle ‘‘F9’’ qui vient compléter la célèbre série F. et en plus de l’excellente fonction selfie, ce modèle représente un nouveau cap dans le processus d’évolution de la marque».

Cependant, la plus «révolutionnaire» des nouveautés apportées à ce modèle concerne la charge de la batterie. «Nous avons constaté que le problème le plus courant des utilisateurs était l’autonomie de la batterie. C’est pourquoi, l’OPPO F9 est livré avec la charge éclaire VOOC Flash Charge. Une technologie, développée indépendamment par notre entreprise, qui applique une technique de charge basse tension et à une vitesse de charge quatre fois plus rapide que la charge ordinaire à 5 V/1 A.

En un mot, une charge rapide de 5 minutes suffit pour rester en communication pendant 2 heures».

S. A. M.