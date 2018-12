CoopÃ©ration AlgÃ©rie - Arabie Saoudite : Augmentation prÃ©visible des flux dâ€™investissement

Le président des Chambres saoudiennes, Sami Al Abidi, a fait état, lundi dernier à Alger, d'une augmentation prévisible des flux d'investissements saoudiens vers l'Algérie lors des prochaines années, précisant que le secteur de l'industrie devrait récolter la plus grande part. «Nous nous attendons à de grands flux d'investissements saoudiens vers l'Algérie et le secteur de l'Industrie devrait en récolter la part du lion, de même que nous prévoyons des investissements prometteurs dans les secteurs de l'Agriculture et du Tourisme», a déclaré M. Al Abidi lors des travaux du Conseil d'affaires algéro-saoudien. Les opérateurs algériens et saoudiens ont examiné les opportunités d'investissement et de partenariat. Pour M. Al Abidi, les projets réalisés ou en cours de réalisation ou encore les projets prévus augmenteront incontestablement les importations algériennes vers le continent africain et même d'autres pays, ce qui lui permettra d'enregistrer une hausse dans sa balance commerciale. Le responsable saoudien a fait état, par ailleurs, de la disposition de son pays à apporter l'expérience, la technologie et les techniques aux opérateurs algériens dans le cadre de l'échange d'expertises et l'accompagnement de l'investissement.

L'Algérie et l'Arabie saoudite, étant les plus grands et riches pays arabes, se doivent de hisser leurs relations économiques au niveau de leurs liens politiques, a estimé M. Al Abidi rappelant que son pays est le plus grand investisseur dans le monde arabe. Pour le président des Chambres saoudiennes, le volume des investissements entre les deux pays ne doit pas être en dessous de 10 milliards USD eu égard aux moyens disponibles et la volonté exprimée par les hommes d'affaires des deux pays. Le gouvernement saoudien a créé, récemment, un Fonds pour le développement industriel visant à soutenir les projets des investisseurs saoudiens à l'étranger et offrant des montants supérieurs à ceux proposés par les banques, et ce sur la base d'une étude de dossiers, a fait savoir M. Al Abidi ajoutant que ce dispositif encourage les opérateurs saoudiens à investir davantage hors le Royaume.

Pour sa part, la directrice générale de la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie, Mme Behloul Ouahiba a indiqué que cette réunion visait à concrétiser des contrats de partenariat entre les entreprises des deux pays dans le cadre du principe gagnant-gagnant. Les négociations en cours entre les opérateurs algériens et saoudiens, dans le cadre des rencontres d’affaires (B2B) tenues lundi, portent sur plusieurs questions dont principalement l’échange d’expériences et de technologies dans 5 secteurs clés à savoir la pétrochimie, les médicaments, l’agriculture, l’industrie et le tourisme, a-t-elle ajouté. Affirmant que le domaine de l’investissement demeure ouvert à d’autres créneaux, elle a assuré que les 5 secteurs sus visés font l’unanimité des opérateurs économiques des deux parties. La même responsable a indiqué que les discussions sur l’échange de technologies auront lieu dans le cadre des négociations portant sur les différents avantages et facilitations. Les opérateurs économiques des deux pays ont échangé en outre leurs points de vue sur les voies et moyens à même d'intensifier les investissements. Pour sa part, le gérant de la compagnie pétrolière «Ecit», M. Tayeb Ayech, a proposé la conclusion d’un accord de partenariat avec la partie saoudienne dans le domaine des énergies renouvelables.

Il a parlé également au nom des hommes d’affaires de Souk Ahras désireux de créer une unité de production des fromages dans la wilaya, considérée comme premier producteur de lait frais au niveau national, ainsi qu'une autre unité de fabrication des huiles industrielles. De son côté, la directrice de l’entreprise «El Mouhit» spécialisée dans le commerce, les engins industriels et les pièces de rechange, Mme Melizi Rym a appelé à la mise en place d’un partenariat dans son domaine de spécialité.

Pour sa part, l’opérateur en industrie du textile, Yazid Bahlouli, a exprimé son souhait d’importer les matières premières de l’Arabie saoudite et de réaliser un projet en partenariat pour la fabrication des fibres textiles en vue d’approvisionner les usines du textile en Algérie, affirmant, à ce titre, que l’unité de fabrication pourra alimenter plusieurs marchés étrangers, à l’instar de la Tunisie et de l’Italie. Au terme des travaux, les deux parties ont signé le procès-verbal de la réunion du Conseil d’affaires algéro-saoudien et affirmé la poursuite des efforts pour promouvoir les investissements et le commerce entre les deux pays.