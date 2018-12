Voies de communication : Vecteur de dÃ©veloppement de lâ€™Ã©conomie

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a affirmé, hier à Khenchela, la nécessité «d’assurer des voies de communication, que sont les routes et ouvrages d’art, pour favoriser l’essor de l’économie».

Le ministre a ainsi inspecté le projet achevé à 40% d’un ouvrage d’art mobilisant 320 millions DA devant relier les deux localités El Meita et Siar dans la commune de Chechar destiné, a-t-il souligné, à «faciliter les déplacements des citoyens, agriculteurs et petits investisseurs et soutenir, par voie de conséquence, l’économie locale». «Il faut achever l’exécution du programme de routes et ouvrages d’art retenu pour la wilaya», a relevé le ministre en signalant que 70 ouvrages d’art ont été réalisés à Khenchela depuis 1999. «Les perspectives de raccordement de Khenchela à la route des Hauts Plateaux et à l’autoroute Est-Ouest laissent d’entrevoir une grande dynamique pour cette wilaya susceptible de devenir un pôle important», a ajouté M. Zaalane considérant que d’ici-là, il faut renforcer le réseau routier desservant l’intérieur de la wilaya en la raccordant aux wilayas voisines. A Feridjou et Tadjmout dans la commune de Chechar, M. Zaalane a lancé les travaux de reconstruction de deux ouvrages d’art en état avancé de dégradation sur la RN-83 pour une enveloppe de 60 millions DA. Il a en outre inspecté les travaux d’entretien d’un tronçon de 12 km de la RN-83 entre Khenchela et Tébessa pour 206 millions DA ainsi que l’opération de doublement de 7 km de la route Khenchela/El Mehmel.

Le ministre devra visiter à N’sigha et Ain Touila de raccordement de deux ouvrages d’art sur la RN-88 et les travaux d’entretien de la même RN entre Belkitane et Ain Touila.