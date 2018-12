FLN : Les militants, soudÃ©s autour des orientations du prÃ©sident de la RÃ©publique

Le coordonnateur de l'instance dirigeante du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb, a affirmé, lundi à Alger, que le congrès extraordinaire du parti «se tiendra une fois les conditions appropriées réunies».

S'exprimant au terme d'une rencontre avec le président du parti Tajamoue Amal Jazair (TAJ), M. Bouchareb a précisé qu’«une fois toutes les conditions logiques permettant la tenue d'un congrès exceptionnel seront réunies, nous le tiendrons. L'ensemble des militants sont soudés autour des orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, président du parti».

«Nous n'avons point de problèmes avec les militants du parti, et nous procéderons à sa reconstruction pour qu'il recouvre sa place naturelle et ses principes puisés des principes de la Déclaration du 1er Novembre et de la guerre de Libération nationale», a-t-il soutenu.

Reconnaissant l'existence de «certains obstacles qui ont dévié quelque peu la trajectoire du FLN», M. Bouchareb a assuré que le parti «renouera avec sa ligne originelle fondée sur les valeurs consacrées dans la Déclaration du 1er Novembre». M. Mouad Bouchareb avait déclaré récemment que le congrès extraordinaire «réunira toutes les compétences du parti sans exclusion aucune, ni discrimination», faisant état de la préparation d'une «feuille de route pour un futur très proche. Nous œuvrons avec sérieux et rigueur, sans précipitation, pour la tenue du congrès».

Pour rappel, la principale mission de l'instance dirigeante du FLN, installée suite à la démission de Djamel Ould Abbès, était de parvenir à «la tenue d'un congrès extraordinaire» du parti. Outre son coordonnateur, cette instance est composée de 6 membres (3 hommes et 3 femmes), parlementaires et membres du Bureau politique dans leur majorité.