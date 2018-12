TAJ : appel Ã  la tenue dâ€™une ConfÃ©rence nationale

Le président du parti Tajamou’e Amal Al Djazair (TAJ), Amar Ghoul, a appelé, hier, à l’organisation, avant les prochaines élections présidentielles, d’une conférence nationale qui regroupera tous les acteurs politiques, économiques, culturels, les syndicats, la société civile et les institutions de l’Etat.

Une initiative qui, selon Amar Ghoul, doit être organisée par les pouvoirs publics et sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. « Nous voulons que la conférence nationale soit un prélude à la construction d’une Algérie nouvelle », a-t-il soutenu. L’idée, explique le chef de TAJ, est « simple » et consiste à « rassembler » toutes les couches de la société afin de construire une Algérie « nouvelle » capable de « relever tous les défis » auxquels elle est confrontée. Ladite rencontre traitera, a-t-il ajouté, de « tous les aspects de notre pays à travers sept volets principaux tels que la sécurité et la stabilité, l’économie, le social, la politique, la culture et le plan régional ». Il ajoutera qu’il sera question également de proposer des solutions à de nombreuses problématiques recensées çà et là en Algérie. Dans le même ordre d’idées, le premier responsable de TAJ soulignera que l’Algérie doit absolument avoir des «médias forts et un système numérique développé» qui contribueront fortement à «la promotion de l’image de l’Algérie et à faire barrage aux ennemis dont le seul souci est de déstabiliser le pays». Cette nouvelle initiative, visiblement incrustée dans la stratégie du «Tadjamou’e», sera «la priorité des priorités» de cette formation politique. Les objectifs sont évidemment nombreux. Ghoul cite, entre autres, la volonté de «protéger» l’Algérie de tous les dangers qui la guettent, atteindre un «consensus national» pour la concrétisation du projet de construction d’une Algérie nouvelle, bâtir de «fortes» institutions qui convergent avec les actuels développements, adopter une «nouvelle» vision pour venir à bout des problèmes économiques et sociaux, mettre en place une charte déontologique pour «mieux» gérer le travail et apporter «plus» de crédibilité et d’éthique à ce domaine. «Il est impératif d’apporter plus de crédibilité à l’action politique et de construire une stratégie indélébile à l’horizon 2050», affirme Amar Ghoul. En somme, la conférence nationale pour laquelle plaide le président de TAJ nécessite «la contribution de toutes les institutions pour permettre la réussite de cette initiative, renforcer l’unité du pays et consolider la cohésion sociale». Il ajoutera que son parti n’a pas cessé de rappeler à chaque occasion que «l’Algérie est le seul pays qui n’a pu être ébranlé par les printemps arabes et a toujours été contre la normalisation des relations avec l’entité sioniste». «Pour régler les problèmes auxquels est confrontée l’Algérie, l’implication de tout un chacun est indispensable pour bâtir une nation forte sur le plan continental et régional», martèle-t-il encore.

A la question de connaître la position qu’adoptera son parti dans le cas où le président de la République ne se présentera pas aux élections présidentielles d’avril 2019, le président de TAJ affirme que sa formation a toujours soutenu Abdelaziz Bouteflika et restera «toujours fidèle à sa politique et le soutiendra continuellement». «Nous avons un contrat moral et éthique avec notre Président », affirme le conférencier. Toutefois, il insiste encore une fois sur le fait que pour sa formation politique, l’organisation de la conférence nationale pour la «Construction d’une Algérie nouvelle» demeure une priorité et se veut plus «importante» que les élections présidentielles.

Mohamed Mendaci