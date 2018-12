Cancer du poumon : Haro sur la cigarette !

L’association d’aide aux malades cancéreux Nour Doha a organisé une journée d’information et de sensibilisation sur le cancer du poumon, sa prévention et ses facteurs de risque, dont figure en première position le tabagisme, responsable de 85% des cas de cancers du poumon. Cette rencontre, animée par le Pr Gamaz Malika, oncologue au CPMC, et le Pr Taghit, professeur en pneumo-phtisiologie à l’hôpital Beni Messous, a vu la participation d’oncologues, de pneumologues et d’autres spécialistes, ainsi que des médecins généralistes et paramédicaux impliqués dans la prise en charge du cancer du poumon.

Le cancer du poumon est l’un des cancers les plus répandus et les plus mortels dans le monde, représentant 1,8 million de cas par an et 1 décès sur 5 des cancers dans le monde.

La prévention est un moyen d’éviter cette maladie, et de réduire le nombre de malades et de décès. C’est pour cela, que les spécialistes ont réitéré les messages de sensibilisation pour encourager les gens à s’éloigner de la cigarette et les fumeurs d’arrêter le plus tôt possible, étant donné que le nombre d’années d’exposition au tabac est plus important que la quantité de tabac fumé par jour.

Par ailleurs, le tabagisme passif, c’est-à-dire le fait d’être exposé à la fumée de cigarette sans fumer, augmenterait également le risque de développer un cancer du poumon.

La rencontre a été aussi l’occasion de passer en revue les différents traitements dans la prise en charge des différents types de cancer du poumon (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée… ), et des progrès réalisés dans ce domaine, ainsi que de se pencher sur les dernières innovations, notamment l’immunothérapie, véritable espoir pour les malades algériens ; ces molécules ne sont pas toutes enregistrées en Algérie, et celles qui le sont ne sont pas encore disponibles.