Dermatologie : 50% dâ€™algÃ©riens consultent

Acné, rides, cernes, rougeurs, pigmentation de la peau, autant de motifs de consultations en dermatologie en Algérie. En effet, plus de 50% des patients se sont fait ausculter par un médecin pour des problèmes de peau qui sont de plus en plus récurrents.

Et c’est justement ce thème qui a été au centre des discussions de spécialistes dermatologiques, lors d’une rencontre organisée, hier à Alger, par les laboratoires Biopharm. Ces derniers ont affirmé que les femmes algériennes se soucient de plus en plus de leur apparence physique. «L’apparence physique de l'individu est constamment jugée. De ce fait, certaines femmes décident d’avoir recours à des techniques ou procédés afin d’accéder à ces critères de perfection», ont-il souligné.

Cette situation est due, notamment, selon le dermatologue Oughanem Mohamed, à une prise de conscience des personnes sur les effets de l’âge, et au fait que celles-ci font de plus en plus attention à leur aspect extérieur, ajoutant que d'autres facteurs contribuent à cette évolution, telle que l'ouverture sur le monde extérieur, avec la mondialisation et son influence sur l'aspect socioculturel dans notre pays.

Il faut dire que ces dernières décennies, les recommandations des comités d’experts en dermatologie ont évalué que l’adoption d’un soin dermo-cosmétique complémentaire offre un bénéfice certain afin de mieux régler les différents problèmes inhérent à la peau. «Ces problèmes dermatologiques peuvent être évités par une application quotidienne de soins dermato-cosmétiques adaptés», a assuré Dr Oughanem Mohamed. L’intervenant a, ainsi, fait savoir que ces pathologies peuvent vraiment miner la confiance du patient en lui-même. Pourtant, des solutions existent pour les corriger et les masquer le temps qu’ils disparaissent. «Le rajeunissement (traitement des rides), cicatrices, traitement des tâches brunes, teint terne, chute de cheveux, peut se faire par des soins 100% naturels», a-t-il affirmé.

On apprendra, à cette occasion, que dans le cadre du développement continu et de la diversification de leurs activités industrielles, les laboratoires dermatologiques Biopharm ont procédé au lancement de leur nouvelle gamme dermo-cosmétique dédiée à la femme algérienne, dénommée «Oze». «La nouvelle ligne est composée de sept produits de très haute qualité destinée au soins du visage et du corps, et est fabriquée à base d’actifs naturels, brevetée et certifiée sans parabène», a révélé Mme Nacima Drici, chef de produit au sein de ce laboratoire pharmaceutique.

Le prix de ces produits varie entre 900 DA et 3.000 DA. Mme Saâdi Amina note que les prix ont été spécialement étudiés, pour les rendre accessibles à une large catégorie de femmes sur l’ensemble du vaste territoire de notre pays.

Selon l’intervenante, «Oze» se veut avant tout une marque nationale qui s’adresse à la femme algérienne du vingt et unième siècle, une femme décidée, sereine, qui ose s’affirmer de plus en plus dans sa vie quotidienne, «car sa routine beauté fait partie intégrante de sa santé et reflète sa féminité».

Il faut dire que les produits dermo-cosmétiques sont des produits conçus, développés et testés avec la rigueur et l’éthique d’un médicament. Par leur niveau scientifique, ces produits sont vendus dans le circuit officinal ou équivalent. Ainsi, ils sont expliqués et conseillés par un pharmacien, après avoir été souvent recommandés par un dermatologue.

Sarah A. Benali Cherif