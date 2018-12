Services de la santÃ© : Combler le dÃ©ficit en encadrement

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui, qui a effectué hier une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, pour s’enquérir des problèmes dont souffre le secteur, s'est rendu d’abord dans la daïra de Mansourah.

Cette daïra, située à l’ouest de la wilaya, a bénéficié d’un hôpital qui permet aux habitants de la région d’éviter de se déplacer au chef-lieu, pour leurs soins. Mais la structure, qui compte plusieurs services comme la chirurgie et la médecine interne, manque d’équipements et même d’encadrement, que ce soit pour les médecins spécialistes ou les agents paramédicaux.

L’hôpital de Bordj Ghedir, qui se trouve au sud-est de la wilaya, est placé malheureusement dans les mêmes conditions. Pourtant, lui aussi offre des services énormes à la population de la région. Le ministre de la Santé a indiqué que la question de l’équipement sera prise en charge, grâce au budget de l’année prochaine, notant au passage qu’une nouvelle structure ne peut pas fonctionner à 100 pour cent au départ.

Mais, pour l’encadrement, il faudra attendre des années avant que cette question ne soit réglée, a-t-il dit. Elle ne peut l’être que par la formation, a déclaré le membre du gouvernement, qui a souligné qu’elle est d’ordre national, notamment pour les radiologues et les gynécologues. «Ce n’est que 5 ans après l’indépendance, que nous avons commencé la formation des médecins», a-t-il rappelé, soulignant l’ouverture actuellement de 13 facultés spécialisées dans ce domaine, à travers le pays. «Même pour les agents paramédicaux, nous enregistrons un déficit, même si ce dernier a été ramené de 60.000, à 25.000», a affirmé M. Hasbellaoui, qui a justement inspecté les travaux de réalisation d’une école de formation pour ce corps, au chef-lieu de wilaya.

Cette école publique de 300 places pédagogiques s’ajoute à une autre privée, également en cours de construction. Ce qui devra assurer à la wilaya, le personnel dont elle a besoin pour la couverture de ses structures de santé. La wilaya, qui compte 5 hôpitaux, a bénéficié, par la même occasion, d’une structure du même genre spécialisée en orthopédie. Malheureusement, cet hôpital, dont les travaux de réalisation ont commencé en 2006, n’a toujours pas ouvert ses portes. Le ministre, qui a relevé un gaspillage des deniers publics, puisque les travaux qui devaient être menés avec un budget d’un milliard de dinars ont nécessité 4 milliards pour les terminer, a même émis des réserves sur la conception qui n’aide pas, selon lui, les malades, surtout pour les opérations chirurgicales.

Ce qui l’a amené à décider d’envoyer une commission spécialisée de son département ministériel, pour réviser cette conception et apporter les modifications nécessaires. Il a donné un délai de 20 jours, pour que la commission termine son travail.

«Ce n’est qu’une fois le correctif apporté, qu’on peut placer les équipements», a précisé M. Hasbellaoui, qui a refusé de donner une date pour l’ouverture de la structure, même s’il a souligné que les travaux doivent être livrés au plus tard le premier trimestre de l’année prochaine. Le ministre de la Santé, qui a inauguré une polyclinique à Bordj Ghedir, a rappelé le souci de l’État algérien de mobiliser les ressources nécessaires, qu’elles soient humaines ou matérielles, pour le fonctionnement de toutes les structures qui sont ouvertes. Il a également remarqué que l’État ne fait pas d’économie quand il s’agit de médicaments ou d’équipements vitaux, comme ceux de l’hémodialyse.

Il a souligné le souci de son département ministériel de créer un laboratoire de référence dans chaque wilaya, au moins pour répondre à la demande pressante sur ce plan.

