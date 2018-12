Etudes en France : Salon en ligne

La 3e édition du Salon en ligne des études en France, organisé par Campus France Algérie, se tiendra à partir de jeudi, indique un communiqué de l'ambassade de France à Alger. Pendant deux jours, plusieurs établissements français d'enseignement supérieur répondront en ligne aux questions des étudiants algériens à travers la plateforme d'accès : http://salondz.campusfrance.org. «Ce dispositif interactif et innovant permettra de mettre en relation les cinq espaces Campus France Algérie, les établissements d'enseignement supérieur français, les associations d'Alumni et les étudiants de l'ensemble du territoire algérien, afin de promouvoir l'excellence et la qualité des formations proposées», précise-t-on de même source.

Le Salon en ligne offrira «la possibilité aux étudiants algériens issus des 48 wilayas de dialoguer en direct depuis leur ordinateur ou leur smartphone avec plus d'une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur français (écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, écoles d'art, IUT et universités), et de s'informer sur les différents diplômes proposés afin de mieux préparer leur projet d'études 2019, sans avoir à se déplacer», détaille le communiqué. Campus France Algérie «disposera d'un espace de documentation où les visiteurs trouveront des informations sur les études en France, les aspects de la vie étudiante (logement, santé, coût de la vie étudiante en France), ainsi que les derniers outils proposés par Campus France Algérie pour les accompagner dans le choix d'un cursus adapté et leur expliquer les différentes procédures d'inscription à l'université, en écoles d'ingénieur, d'art et de commerce en France».

Les espaces Campus France Algérie, implantés dans les cinq antennes de l'Institut français d'Algérie (Alger, Oran, Constantine, Annaba et Tlemcen), proposent des «séances d'information sur les études en France, des ateliers d'aide à l'orientation, des ateliers thématiques et des ateliers CV et lettres de motivation, accessibles gratuitement dès ce mois-ci dans les cinq villes».