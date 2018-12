Sciences humaines : Colloque international Ã  Tizi Ouzou

L’auditorium du campus de Hasnaoua, de l’université Mouloud-Mammeri, a abrité hier les travaux d’un colloque international sur l’interdisciplinarité entre la littérature, la philosophie et la communication, organisé par le département des sciences humaines de la faculté des sciences humaines et sociales. Les grands axes de cette rencontre internationale, qui se poursuit aujourd’hui, s’articulent, selon le Pr Messaouda Larit, présidente du colloque, sur les possibilités de mise en place d’une passerelle de recherche entre les spécialités des sciences humaines et l’instauration d’un débat autour des méthodes scientifiques susceptibles d’aider à contourner tous les blocages qui empêchent l’interdisciplinarité entre les filières en question, notamment au sein de l’université algérienne.

Selon l’argumentaire du colloque, «il y a beaucoup de concepts communs entre ces spécialités, mais qui sont, jusque-là, utilisés parfois de manière approximative». Lors de l’ouverture, hier, de cette rencontre scientifique, Malek Makhlouf, vice-recteur chargé des relations extérieures, Hocine Toumi, vice-doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, et Samira Mammeri, chef du département organisateur, ont souligné l’importance de ce colloque, notamment pour la communauté universitaire. Les autres conférenciers ont abondé dans le sens de la présidente du colloque, dans la mesure où il converge sur les possibilités d’aller vers une passerelle scientifique entre la philosophie, la littérature et la communication.

Ainsi, «Philosophie avec la littérature» est le thème développé par Le Dr Saloua Boulbina de l’université Paris 8. Mohamed Ahcene Houari de l’UMMTO s’est intéressé, pour sa part, au défi des sciences humaines et au paradigme disciplinaire à l’interdisciplinarité. Hocine Behraoui, de l’université de Rabat, a traité un autre sujet qui a une relation directe avec la thématique du colloque.

Il s’agit de l’interdisciplinarité dans les théories de traduction, que le chercheur veut développer sous une autre approche scientifique. Les travaux de cette rencontre scientifique se poursuivront aujourd’hui, avec les communications du Dr Nadjette Ouamane, de l’université de Biskra, qui interviendra pour présenter un travail intitulé «De la littérature à la philosophe, un parcours d’art et de questionnement», le Dr Siham Hocini, de l’UMMTO, pour sa part, évoquera le «face-work» dans les interactions médiatiques : cas de l’émission télévisée algérienne «Controverse».

Enfin, les intervenants clôtureront le colloque, cet après-midi, par des recommandations, pour suggérer, sans doute, l’encouragement de l’interdisciplinarité entre la littérature, la philosophie et la communication, notamment au niveau de l’université algérienne. Les participants à ce rendez-vous scientifique sont venus des différentes universités d’Algérie, de France, du Maroc, de Tunisie et du Liban.

Bel. Adrar