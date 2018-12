Recherche scientifique : PrioritÃ© Ã  la sÃ©curitÃ© alimentaire, Ã  la santÃ© et Ã  lâ€™Ã©nergie

S’exprimant devant les membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), à l'occasion de l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2016, M. Tahar Hadjar a indiqué que la priorité a été accordée, dans l'élaboration de ces programmes nationaux, aux domaines de la sécurité alimentaire, de l'énergie et de la santé.

«La concentration sur ces domaines est dictée par la nécessaire prise en charge des besoins et nouveautés imposés par la vie socioéconomique», a-t-il expliqué, avant de poursuivre : «C’est à l'université de suivre les évolutions et les développements survenant dans son environnement.»

M. Hadjar a, auparavant, invité les universités à accomplir leurs missions dans le développement de nouvelles méthodes et techniques, en particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire, afin d’améliorer et de garantir une production agricole et animale propre à la consommation.

Selon le ministre, la contribution de l’université vise à renforcer davantage les capacités nationales d’approvisionnement du marché national el le développement des industries agro-alimentaires en adoptant des normes internationales en matière de gestion de la qualité, de mécanisation et d’automatisation.

Au cours de son intervention, M. Hadjar a indiqué que les domaines à caractère prioritaire peuvent être modifiés en fonction des besoins, durant les deux prochaines années.

«C’est en fonction des besoins qu’on peut modifier les domaines à caractère prioritaire ou d'en ajouter d'autres, pour mettre la recherche scientifique au service du développement national», a-t-il expliqué. Évoquant le processus de généralisation du système informatique, le premier responsable du secteur a fait savoir que l'utilisation du système «Progrès», adopté par le ministère depuis 2016 et utilisé actuellement, dans plusieurs domaines, sera généralisé d'ici 2020. «D’ici 2020, toutes les opérations administratives et pédagogiques relevant du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se feront par le système informatique», a mentionné le ministre.

En effet, plusieurs actions ont été déléguées aux institutions universitaires, sous la supervision du système informatique «Progrès», et ce dans le cadre de la décentralisation de l’Administration et des facilitations des procédures administratives, conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Évoquant le dossier relatif aux œuvres universitaires, M. Hadjar a fait état d’une amélioration dans la gestion de ces œuvres, tout en rappelant les efforts consentis par le département dans la promotion de la vie estudiantine dans les campus.

Il a, à ce propos, fait savoir que ses services «s'emploient à associer les opérateurs privés exclusivement dans le volet gestion, à l'instar de la gestion des cités universitaires qui sont les biens de l'État».

M. Hadjar a, par ailleurs, présenté les principaux indicateurs relatifs au niveau de mise en œuvre du budget du secteur pour l'exercice 2016, qui s'élevait à 352,88 milliards DA.

Poursuivant ses propos, il a expliqué les modes d'exécution des budgets d'équipement et de fonctionnement, ainsi que les transferts universitaires et le Compte d'affectation spéciale (CAS), de la Caisse nationale de la recherche scientifique et du développement technologique.

Le ministre a également évoqué, lors de sa présentation, les contraintes ayant entravé l'enregistrement de meilleurs taux de consommation des crédits financiers alloués, citant, entre autres, la question des postes budgétaires vacants.

«C’est dû essentiellement au départ à la retraite, à la démission ou au décès de fonctionnaires, ainsi qu’à l'impossibilité d'exploiter les postes budgétaires libérés au cours du même exercice», a enfin noté M. Hadjar.

Kamélia Hadjib