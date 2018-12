Ressources en eau : La dÃ©pollution des oueds, une nÃ©cessitÃ©

Au cœur des priorités de développement de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, l’aménagement de Oued Mekerra, devenu au niveau du chef-lieu un canal d’eaux usées à ciel ouvert, a retenu l’attention du ministre des Ressources en eau, M. Necib Hocine, en visite d’inspection et de travail, hier, dans la région lequel a passé en revue le programme de cette importante opération en cours d’exécution. Une enveloppe d’un milliard de dinars a été allouée pour la dépollution de l’oued, et un montant de 250 millions de dinars pour la protection du barrage Sarno contre le déversement des eaux usées.

L’option principale est donc pour la dépollution dans une première étape de tout le lit de cet oued, particulièrement à l’intérieur de la ville de Sidi Bel-Abbès, pour se consacrer ensuite au curage et à l’aménagement proprement dit dont les études ont été réalisées par une société coréenne. Une option rappelée avec insistance lorsque le ministre devait inspecter le chantier de curage et de nettoyage de l’oued à proximité de la zone périurbaine «le Bosquet». Après avoir écouté les explications des gestionnaires en charge du projet, M. Necib devait longuement insister sur son importance et son impact sur l’environnement et l’amélioration du cadre de vie.

Cette action s’inscrit dans le prolongement d’un programme de protection de la ville et des agglomérations riveraines, avec surtout la construction d’un barrage d’écrêtement, la réalisation de canaux d’évacuation des eaux pluviales, la stabilisation des berges, l’élargissement et le rééquilibrage des oueds, le tout ayant mobilisé 10 milliards de dinars.

Le second volet de cette visite a concerné le renforcement de l’alimentation en eau potable du sud de la wilaya, où le ministre s’est informé de l’état d’avancement du programme d’urgence 2018 et a procédé à la mise en service du projet de transfert des eaux à partir du chott El Gharbi, avant d’inspecter l’autre chantier de transfert à partir du chott Chergui vers les communes de Telagh et Merine. A Sidi-Hamadouche, M. Necib s’est enquis des travaux de réalisation de la station de traitement du barrage de Sarno et la prestation, surtout, des projets de renforcement de l’alimentation en eau potable des localités d’Ain El Berd, Mostefa Ben Brahim et de la zone nord de la wilaya à partir du barrage Echeurfa. L’opportunité fut offerte pour rappeler l’approche générale qui obéit à un schéma directeur régional s’appuyant sur les apports et les adductions à partir des wilayas de Tlemcen et de Mascara et de la nappe du Sud. Une approche devant permettre de passer au premier trimestre de 2019 à un taux de population alimentée au quotidien à 86 %.

Au chapitre de l’assainissement, des indications données, il ressort que le taux de raccordement a atteint plus de 95 % grâce à l’extension d’un réseau, au moment où un effort singulier est déployé pour développer l’hydraulique agricole avec une perspective d’atteindre l’irrigation de 21.000 hectares, soit 6 % de la superficie totale utile. Au caractère de globalité établi, le programme mis en exécution localement a permis de mettre à niveau et de mobiliser cette ressource, facteur essentiel de développement.

Enfin, signalons que le ministre a animé un point de presse au cours duquel il a réitéré l’engagement de son département à poursuivre l’effort d’investissement, conformément au programme du gouvernement et aux orientations du Président de la République, pour se concentrer sur la consistance du programme de la wilaya et relever sa portée dans l’alimentation des populations rurales, notamment en eau potable.

Il n’a pas manqué aussi de relever la fiabilité et l’efficacité du système d’alerte mis en place contre les inondations, avant de revenir sur la nécessité de rentabiliser les stations de traitement.

A. Bellaha