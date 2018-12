Lâ€™Ã©conomie bleue en MÃ©diterranÃ©e : Une approche coopÃ©rative

Les pays participant à la réunion ministérielle de l’Initiative pour le développement durable de l’économie bleue en Méditerranée occidentale «OuestMED» ont adopté, hier, à l’issue de leur réunion à Alger, la Feuille de route identifiant les six axes prioritaires d’actions communes des pays de la région.

Il s’agit des pôles d’activité maritimes, la biodiversité et la conservation et la restauration de l’habitat marin, la consommation et la production durables, le développement de la pêche et de l’aquaculture durables et des communautés côtières, le développement et la mobilité des compétences, la sécurité maritime et la lutte contre la pollution marine.

En effet, les représentants de l’Algérie, de la France, de l’Italie, de la Libye, de Malte, du Maroc, de la Mauritanie, du Portugal, de l’Espagne et de la Tunisie se sont engagés à mener une prospection active sur les potentialités offertes dans la région de la Méditerranée occidentale, pour le développement d’une économie bleue durable, génératrice de croissance, créatrice d’emplois et favorisant un meilleur cadre de vie pour les populations méditerranéennes, tout en préservant les services rendus par l’écosystème méditerranéen.

Ils se sont engagés à poursuivre et à intensifier les efforts de coopération pour la concrétisation et la réussite de l'Initiative «OuestMED», en partenariat avec la Commission européenne et le Secrétariat de l’UPM, dans l’objectif de la réalisation des projets identifiés au titre de l’Initiative «OuestMED», en s’assurant de leur valeur ajoutée et de leur impact. Les participants ont convenu également de travailler assidûment à l’atteinte des objectifs fixés afin d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant dans la région «OuestMED», d’assurer la mise en œuvre des actions prioritaires communes de la feuille de route, identifier des projets concrets et réalisables en adéquation avec les actions prioritaires arrêtées par la feuille de route, et enfin, de fédérer les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des actions définies et des projets identifiés.

Ils ont souligné à ce propos la nécessité de renforcer la synergie et la coordination entre l’Initiative «OuestMED» et les autres initiatives régionales pertinentes, plus particulièrement celles en relation avec l’économie bleue, telles que «BLUEMED», tout en appelant le Comité directeur «OuestMED» à poursuivre ses efforts, notamment en ce qui concerne l’identification de projets pilotes, l’exploration de nouvelles opportunités et la mobilisation des financements pour la réalisation de nouveaux projets «OuestMED».

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a affirmé que la Conférence d’Alger marque le lancement d’une approche coopérative régionale en matière de développement des filières liées à l’économie bleue en Méditerranée occidentale et constitue une étape «importante» dans le processus de consolidation du «Dialogue 5+5» dont l’Algérie assure la coprésidence en exercice avec Malte.

Abdelkader Bouazghi a estimé que la Feuille de route adoptée à l’issue de la conférence propose des actions et des projets « concrets » et « réalisables », à mettre en œuvre pour le développement durable de l’économie bleue dans notre région, et contribuera ainsi au renforcement du partenariat entre les pays de la région «OuestMED». Il a souligné en outre la nécessité de l’établissement d'une coopération « active » et « effective » entre les pays des deux rives de la Méditerranée, à même de mieux exploiter le potentiel qu’offre l’économie bleue.

Pour le ministre, l’économie bleue est devenue aujourd’hui une « priorité politique » dans l'agenda de la Méditerranée, ce qui constitue l’expression d’une meilleure prise de conscience de l’importance de la question et de ses impacts sur la paix et la stabilité de la région.

« La tenue de cette rencontre vient opportunément nous rappeler que de réels enjeux sont associés à l’économie bleue, notamment en matière de développement socioéconomique, de sécurité alimentaire, de création d’emplois, de renforcement de la résilience face aux effets des changements climatiques et de protection de l’environnement », a-t-il estimé. C’est pourquoi, a-t-il ajouté, « les pays de la Méditerranée occidentale sont appelés à élaborer une stratégie claire, en prenant en considération le différentiel de développement entre les deux rives de la Méditerranée, tout en mettant en place des initiatives et des mécanismes qui tiennent compte des données, des besoins et des priorités qui varient d’un Etat à un autre. M. Bouazghi a estimé également que les défis que les pays de la région doivent relever exigent de passer à des actions « concrètes », dans un esprit de solidarité, par l’établissement d’une stratégie capable de prendre en charge nos multiples préoccupations et mettre en valeur nos complémentarités et nos avantages comparatifs.

Il s’agit de se mobiliser fortement en faveur d'un véritable partenariat mutuellement bénéfique entre les deux rives de la Méditerranée. Dans cette perspective, le ministre de l’Agriculture a souligné « la nécessité de mettre en place un cadre de coopération efficace », notamment, dans les secteurs de « la recherche et de l’innovation afin d’offrir à tous les pays un accès facile aux plateformes et réseaux de recherche et aux nouvelles technologies utilisées dans ce domaine ».

La Conférence des parties prenantes, tenue à Alger, a contribué, selon M. Bouazghi, à établir une plateforme d’engagement à travers laquelle les pays, les partenaires économiques, la communauté scientifique, la société civile et le monde universitaire pourront débattre des priorités du développement de l’économie bleue dans le cadre d’un monde en perpétuelle mutation.

Salima Ettouahria