Businessmed : La performance de lâ€™entreprise privÃ©e en dÃ©bat

La Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) tient, depuis hier à Alger, une rencontre de deux jours, portant sur l’Académie de gestion sur la «maximisation de l’efficacité des OSE», au profit de cinquante cadres des organisations patronales de la rive Sud de la Méditerranée. Cette Académie est organisée en coordination avec Businessmed, entité réunissant 22 confédérations d’employeurs issues des 19 pays des rives Nord et Sud de la Méditerranée. Sa présidente, également première responsable, Saïda Neghza, a relevé le décollage économique de l’Algérie, ainsi que son ouverture à différents espaces dont ceux méditerranéen et européen. Pour la CGEA, elle affirme que l’une de ses préoccupations consiste à l’encouragement de l’investissement au niveau national et africain, pour l’impulsion d’une nouvelle dynamique au développement socioéconomique.

Dans cette même optique, Mme Neghza met en avant le rôle que peuvent jouer les organisations patronales, si elles obtiennent l’appui nécessaire, dans la dynamisation du secteur privé, élément clé du développement économique de tout pays. Rebondissant sur l’Académie, elle souligne qu’elle est le fruit du soutien de l’Union européenne et du concours du Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail (ITCILO), dont le siège est basé en Italie. «La formation a pour but de renforcer l’écosystème des entreprises méditerranéennes, en promouvant un développement économique inclusif et en renforçant les organisations du secteur privé et ce, par l’amélioration de leur capacité de gestion globale d'appui aux entreprises grâce à des services améliorés et à des normes de qualité», soutient Mme Neghza.

Enchaînant, la présidente de Businessmed souligne qu’il est également question de «renforcer la stratégie et la valeur ajoutée des organisations professionnelles grâce à un cadre pratique et stratégique susceptible d’augmenter considérablement les chances de réussite et d’impact sur les entreprises». Pour sa part, Jihen Boutiba, secrétaire général de Businessmed, relève l’ouverture de l’Algérie pour l’investissement, annonçant la tenue, le 10 janvier prochain à Alger, d’une rencontre consacrée à l’entreprise et au développement des IDE, à laquelle prendront part des pays méditerranéens et européens. De son côté, Jeane Schmitt, formatrice du ITCILO, évoque l’importance de discuter des lois et standards à mettre en place pour le bon fonctionnement du marché de l’emploi, ainsi que la nécessité de définir des stratégies efficientes et nouer des partenariats. D’autre part, il convient de souligner qu’à travers ce programme de formation diversifié, il est escompté que les participants comprennent mieux comment les Organisations d’employeurs (OSE) puissent optimiser leur efficacité, par le développement de nouveaux services, l’amélioration de ceux existants, tout en bénéficiant d'un environnement d'apprentissage innovant et dynamique.

