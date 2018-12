Recherche scientifique Ã  Constantine : Des travaux originaux

10 travaux de recherche sur un total de vingt-trois présentés à la 3e édition du Congrès international sur les avancées du génie logiciel ont été validés à Constantine par le comité scientifique de la faculté des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) de l’université Abdelhamid-Mehri (Constantine 2). Le jury a également recommandé la publication des travaux de recherche sélectionnés dans une revue scientifique. S’exprimant en marge de la 2e journée de ce congrès, le doyen de cette faculté, le Pr Sahnoun Zaidi, a indiqué que les membres du jury ont sélectionné «des travaux de recherches originales» dans les principaux domaines du génie logiciel, notamment, l’informatique verte, les méthodes formelles en génie logiciel, systèmes des logiciels mobiles et génie logiciel sécurisé. Il a ajouté que l’importance de ces travaux et le progrès technologique dans le domaine du génie logiciel qu’ils pourraient apporter ont conduit les membres du jury à choisir, lors de cette édition, dix travaux, alors que dans les précédentes éditions, un travail était sélectionné. La 3e édition de ce congrès a constitué «une excellente occasion» de partage et d’échange des dernières innovations, recherches, technologies et applications dans le domaine du génie logiciel, a affirmé le même responsable. Il a également estimé que cette manifestation, qui a réuni plusieurs intervenants, a permis notamment de mieux comprendre les dernières tendances en matière de gestion des défis pratiques auxquels est confrontée la communauté du génie logiciel. De son côté, le recteur de cette université, Latreche Mohamed El Hadi, a indiqué que l’objectif de l’organisation de ces congrès sur le génie logiciel est de mettre les compétences scientifiques de l’université au service des différents partenaires et de contribuer dans le développement local, rappelant que plusieurs opérateurs économiques et industriels ont été conviés à ce congrès avec l’objectif «d’ouvrir l’université sur son environnement socioéconomique».