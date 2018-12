Courrier et colis express : Â« progression substantielle Â»

Les performances enregistrées par EMS Algérie, filiale courrier et colis express d’Algérie Poste, durant l’année 2018, ont connu une «progression substantielle» pour l’ensemble des indicateurs, lui permettant d’être classée à la 70e position parmi les 198 Etats membres de la coopérative EMS, indique le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, citant le dernier rapport de l’Union postale universelle (UPU). «Les efforts considérables déployés pour l’amélioration de la qualité de service vis-à-vis de ses clients ont permis à EMS Algérie de devancer, durant ces trois dernières années, soit de 2015 à 2018, 92 pays dans le monde», note la même source. Désormais, EMS Algérie est classée à la 1ère place dans le Maghreb, à la 5e dans les pays arabes et 8e en Afrique, «une position très confortable pour l’Algérie, sachant que l’évolution est actuellement enclenchée», précise-t-on, ajoutant que ces performances «se traduisent par un taux dépassant 98 % en matière de respect des délais à la livraison, le taux est valable sur l’ensemble du territoire national, un indicateur en forte progression, sachant qu’il a été de 36% en 2015». EMS Algérie enregistre également «un taux de 100 % de réponses à temps pour le service clients EMS. Ce taux est mesuré par l’UPU à travers des requêtes clients et partenaires sur les bases de données qu’elle collecte». Pour l’année 2019, EMS Algérie s’est fixé l’objectif d’être parmi le Top 50 des Etats les mieux classés dans le monde, un nouveau challenge pour l’entreprise.