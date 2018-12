Agence Spatiale AlgÃ©rienne : Exploitation optimale

Les journées portes ouvertes sur l’activité spatiale nationale seront ouvertes aujourd’hui, a annoncé l’Agence spatiale algérienne (ASAL) dans un communiqué. Cette manifestation de deux jours, qui se tiendra à la Bibliothèque nationale d’Alger, s’inscrit dans le cadre de la valorisation et de la vulgarisation des réalisations de l’Algérie dans le domaine des technologies et des applications spatiales au service du développement durable, a-t-on appris auprès de cette institution.

Destinée à un large public incluant les communautés scientifique et professionnelle, cet évènement vise, selon les organisateurs, à «sensibiliser les participants sur l’apport de l’outil spatial dans la résolution des problématiques de développement économique durable national». L’évènement permettra également de «dresser un état des lieux sur les principaux volets du programme spatial national-horizon 2020, technologique, applicatif et humain, réalisés par l’ASAL et ses entités opérationnelles durant les quinze dernières années».

Outre l’allocution d’ouverture de cette manifestation par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, plusieurs activités sont prévues dont la projection d’un documentaire sur les réalisations du programme spatial national et l’inauguration de l’exposition des produits, études et réalisations des entités opérationnelles de l’ASAL et des institutions partenaires.

Des communications sur les thèmes «Les systèmes spatiaux algériens», «Les satellites d’observation de la Terre et de géolocalisation au service du développement durable: recherche et formation», «L’exploitation des satellites au service des secteurs nationaux» et «Alcomsat1 - Contrôle, exploitation optimale et perspectives» figurent au menu de cette rencontre.

Une table ronde sur les applications «Risques majeurs, ressources naturelles, infrastructures et télécommunications» est également inscrite au programme de cette manifestation, qui sera marquée par la présentation des trois équipes algériennes lauréates du concours «NASA space apps challenge» assistées par les chercheurs de l’ASAL. Les programmes Educspace/Astronomie et Educspace/Télédétection seront au centre d’une conférence-débat. Ces journées seront également rehaussées par la réalisation d’une démonstration de liaison VSAT par Alcomsat-1 entre la Bibliothèque nationale et le Centre d’exploitation de Bouchaoui.