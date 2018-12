DÃ©veloppement durable de lâ€™Ã©conomie bleue Ã  lâ€™ouest de la MÃ©diterranÃ©e : Lâ€™approche collective, un impÃ©ratif

Adoption aujourd’hui de la « Déclaration d’Alger », à l’issue de la réunion Ministérielle.

La définition d’une feuille de route, à l’initiative des dix pays membres du comité directeur chargé de la mise en œuvre opérationnelle de l’Initiative en faveur du développement de l’économie bleue en Méditerranée occidentale ‘‘OuestMED’’, est importante. La réalisation du développement durable de l’économie bleue nécessite impérativement une approche collective, à travers laquelle les pays alignent leurs politiques et leurs financements nationaux et régionaux pour atteindre les objectifs et assurer un impact maximal.

« La réussite des politiques maritimes exige la mobilisation et la mise en synergie de l’ensemble des acteurs institutionnels ou privés, les experts et la communauté scientifique ainsi que la société civile, concernés tous par la sauvegarde de nos écosystèmes, la protection et la gestion rationnelle de nos ressources, le bien- être économique et social », a déclaré le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture des travaux de la conférence des parties prenantes, organisée sous le thème «Pour des actions concrètes en faveur du développement de l’économie bleue en Méditerranée occidentale - OuestMED », Abdelkader Bouazghi a insisté sur l’importance de rechercher la synergie requise pour mieux exploiter les richesses marines et se prémunir des fléaux qui empêchent l’apport optimal de ces richesses au développement de nos pays. «Que ce soit à Bruxelles, en novembre 2015, ou à Naples, en novembre 2017, nos rencontres ont démontré l’engagement et l’adhésion de l’ensemble des pays à l’initiative concertée pour la préservation de notre patrimoine maritime et de nos zones côtières», a-t-il dit. La réunion d’Alger constitue, selon lui, une étape importante puisqu’elle devrait permettre aux parties prenantes à l’Initiative de concevoir et de proposer des projets prioritaires pour conforter la démarche initiée et montrer leur disponibilité à agir solidairement pour traduire dans les faits les termes de cette Initiative.

Le ministre a noté que l’approche collective qui doit guider la démarche en la matière doit viser à sécuriser les systèmes de transport, lutter contre les activités illégales et améliorer la gestion intégrée des zones côtières. « Nous devons également nous pencher sur les problèmes inhérents à la gouvernance maritime afin de rendre les différents dispositifs mis en place aussi bien au niveau national, que sous-régional et régional, plus performants», a-t-il précisé.

M. Bouazghi a passé en revue les différentes réformes engagées par l’Etat, à même de protéger la façade maritime du pays contre toutes les formes de détérioration, de pollution et d’exploitation inconsidérée des ressources, et rappelé dans ce sillage que l’Algérie s’est dotée, dès 2015, d’une stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières, axée sur leur développement durable. De son côté, l’ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, M. John O’Rourke, a fait savoir que cette Initiative permettra, à terme, l’instauration d’un espace maritime «plus sûr», une économie bleue «intelligente» et «résiliente» ainsi qu’une «meilleure» gouvernance de la mer. «A travers l’économie bleue, nous faciliterons d’autres développements géopolitiques importants qui amélioreront, sans doute, l’intégration et les capacités des acteurs de la société pour une approche méditerranéenne solide », a souligné John O’Rourke, qui a révélé à cette occasion que 9 projets ont été déjà lancés, un an seulement après l’adoption de la Déclaration de Naples. «Nous espérons qu’à l’issue de cette conférence, davantage de partenariat et plus d’idées, de projets se développeront », a-t-il conclu.

Sarah A. Benali Cherif